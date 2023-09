Motorradfahrer bei Unfall im Eichsfeld schwer verletzt

Dingelstädt. Bei einem Unfall im Eichsfeld wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Bei einem Unfall in Dingelstädt im Eichsfeld wurde am Montag ein Motorradfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei informierte, sei er mit seinem Motorrad in der Heiligenstädter Straße frontal mit einem stehenden BMW kollidiert. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich schwer.

Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz, um die medizinische Erstversorgung zu gewährleisten. Die Polizei ermittelt nun zum Verkehrsunfall.

