Mundartabend in Leinefelde

Leinefelde. Die Urania will das Motto des Mundartdichters Karl Leineweber umsetzen. Dazu aber wird die Unterstützung der Eichsfelder benötigt.

Alle, die sich für die Obereichsfelder Mundart interessieren, lädt die Urania-Bildungsgesellschaft zu einem „Plattschtorje Oomnd“ ein. Er findet am Dienstag, 28. Februar, ab 19 Uhr in den Räumen der Urania in Leinefelde an der Kunertstraße 7 - 11, Eingang 1, im Erdgeschoss statt.

Anmeldung unter Telefonnummer: 03605/54 61 51 oder per E-Mail an urania@urania-eichsfeld.de.