Die Heilenstädter Herrnmühle lädt am Samstag zum Konzert.

Musik in der Herrnmühle Heiligenstadt

Heiligenstadt. Konzert zum ersten Advent mit Christine Gogolin und Michael Taxer

Unter dem Motto „Let it Show… Lasst uns froh und munter sein“ gibt es an diesem Samstag, 26. November, ein „musikalisch-kabarettistisches Vorglühen zum ersten Advent“ in der Heiligenstädter Herrnmühle mit Christine Gogolin (Gesang) und Michael Taxer (Piano).

Einlass ist ab 18.30 Uhr, Beginn eine Stunde später. Der Eintritt ist frei. Für einen Imbiss und Getränke ist gesorgt.