Musik von Simon and Garfunkel im Eichsfeld

Heiligenstadt Ein Duo spürt großen Vorbildern nach und gibt Konzert im Eichsfeld. Karten gibt es zwischen den Feiertagen.

Das Duo Graceland spürt mit „A Tribute to Simon and Garfunkel“ dem musikalischen Geist seiner Vorbilder nach und gastiert am Samstag, 30. Dezember, um 19.30 Uhr im Kulturhaus in Heiligenstadt.

Immer habe das Duo den nötigen Respekt vor den großen Kompositionen und den Anspruch, musikalisch hochwertige Interpretationen der Welthits von Simon and Garfunkel zu bieten, heißt es aus dem Kulturhaus. Dabei sei den beiden Musikern eines wichtig: Sie wollen keine Kopie sein, nicht visuell, auch nicht stimmlich.

Und so beweisen Thomas Wacker (Paul Simon) und Thorsten Gary (Art Garfunkel) mit ihrem aktuellen Projekt, dass die Klassiker des wohl erfolgreichsten Folkrock-Duos der Welt mit dem Klang eines Streichensembles harmonieren. Das Zusammenspiel der beiden Stimmen und zweier Gitarren mit den klassischen Instrumenten lässt die Songs von Simon and Garfunkel zu einem Musikerlebnis werden.

Zwischen den Jahren gibt es Karten an der Theaterkasse, Mittwoch und Donnerstag, 9 bis 12 Uhr, sowie an der Abendkasse am 30. Dezember ab 17.30 Uhr. Kontakt Theaterkasse: Telefon: 03606/608060, E-Mail: kulturhaus@kreis-eic.de sowie per WhatsApp unter 03606/608067.