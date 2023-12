Konzerterlebnis Musikalisch wird in einer Eichsfelder Nachbarstadt ins neue Jahr gestartet

Bad Sooden-Allendorf Am Silvesterabend gibt es ein Konzert in der Eichsfelder Nachbarschaft. Und zu diesem sind alle Musikfreunde willkommen.

Mit viel Musik das alte Jahr zu verabschieden, ist vielerorts eine gute Tradition. Die Kirchengemeinde Allendorf lädt deshalb am Silvesterabend, 31. Dezember, um 18 Uhr zu einem besonderen Konzerthöhepunkt ein. Das Motto an diesem Abend in der Kirche St. Crucis lautet „Gut gestimmt ins neue Jahr“.

Die Musiker Valentin Hammerl (Trompete), Hanna-Maria Bormuth (Bratsche), Elena Göllner (Sopran) und Gerald Thompson (Countertenor) werden unter der Gesamtleitung von Kantor Maximilian Göllner in verschiedenen Besetzungen musizieren und Höhepunkte der Musikliteratur aus verschiedenen Epochen und Genres erklingen lassen.

So werden bei dem Konzert beispielsweise beliebte Ohrwürmer wie Händels Feuerwerksmusik oder der Radetzky-Marsch von Strauß zu hören sein und die Zuhörer begeistern. Musicalsongs und Filmmusik sollen außerdem das Programm ergänzen und bereichern. Verschiedene Instrumental- und Vokalkonstellationen versprechen dabei ein besonders klangvolles Konzerterlebnis, heißt es in der Ankündigung.

Karten zum Preis von 18 Euro gibt es im Vorverkauf sowie für 20 Euro an der Abendkasse.