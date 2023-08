Musikalische Virtuosin spielt in einer Nachbarstadt des Eichsfelds

Witzenhausen. Cathrin Pfeifer zählt zu den etablierten Akkordeon-Größen in Europa. Nun zeigt sie ihr Können in der Eichsfelder Nachbarschaft.

Cathrin Pfeifer gehört mit ihrem virtuosen Spiel und ihrer musikalischen Offenheit seit Jahren zu den etablierten Ethno-, Jazz- und Weltmusik-Akkordeonistinnen in Europa. Sie verknüpft in ihren Kompositionen verschiedenste Traditionen ihres Instrumentes zu einer Fusion, in der sie sich vom Blues der sonnengetränkten Regionen inspirieren lässt. So vermischt und bricht sie die französische Akkordeon-Tradition mit afrikanischen und lateinamerikanischen Rhythmen, asiatischen Harmonien, Tango, sowie Jazz und Rock.

Am Freitag, 4. August, spielt sie um 19 Uhr im Café Ringelnatz in Witzenhausen.

Eintritt: 15 Euro oder mit Kulturticket der Uni Kassel; Anmeldung unter Tel. 05542/6199785