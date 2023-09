Bischofferode. In Bischofferode wird ein Auto beschädigt. Der Verursacher entfernt sich einfach von der Unfallstelle.

Ein grauer Seat Ibiza wurde am Freitag zwischen 6.15 und 13.30 Uhr laut Polizei von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Das Fahrzeug stand in Bischofferode in der Thomas-Müntzer-Siedlung vor der Hausnummer 11 am Fahrbahnrand. Der Verursacher flüchtete. Der Schaden am Seat wird auf rund 1000 Euro geschätzt.