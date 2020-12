Nach Tagen voller Wolken scheint irgendwann wieder die Sonne

„Liebe Heiligenstädterinnen, liebe Heiligenstädter, ein wirklich außergewöhnliches Jahr geht zu Ende. Und so sehr man einen solchen Jahresrückblick auch positiv gestalten möchte, so wenig gelingt das in diesem Jahr. Corona kann man nicht schönreden. Dem Jahr der Pandemie etwas Positives abgewinnen, fällt schwer.

Zu gravierend sind die Auswirkungen auf Bildung, Handel, vor allem auf unser Gesundheitssystem. Ich ziehe den Hut vor jedem, der in diesem Bereich tätig ist und zum Einen einer höheren Ansteckungsgefahr ausgesetzt ist und zum anderen seit Monaten auch einer außergewöhnlichen Arbeitsbelastung. Vielen Dank für Ihren Einsatz!

Am schlimmsten aber trifft es die, die schwer erkrankt sind oder gar einen Menschen deshalb verloren haben. Wir alle trauern gerade in diesen Tagen mit Ihnen. Aber das Leben geht weiter und nach Tagen voller Wolken scheint auch irgendwann wieder die Sonne. Ganz sicher! Neben all den Baumaßnahmen, die das Leben und Arbeiten in unserer Stadt attraktiver machen, werden wir uns im kommenden Jahr spätestens ab dem Frühjahr/Sommer wieder mehr dem gesellschaftlichen Miteinander widmen können.

Bekommen wir die Pandemie in den Griff, werden auch wieder kulturelle Veranstaltungen und Sport in der Gemeinschaft möglich sein. Heute wissen wir, welch großen Wert ein gemeinsames Glas Wein oder Bier bei einem guten Gespräch mit Freunden oder der Familie hat. Vielen Dank an alle, die ehrenamtlich in unserer Gesellschaft dazu beitragen, das Aufgaben erfüllt werden oder die das Miteinander stärken.

Danke an alle, die im Gesundheitswesen aktuell an der Belastungsgrenze arbeiten und einfach danke an alle, für die es selbstverständlich ist, sich um einen anderen Menschen zu kümmern. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in das neue Jahr und vor allem wünsche ich Ihnen Gesundheit, Ihr Thomas Spielmann“