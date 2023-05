Nachmittag für alleinerziehende Eltern in Dingelstädt

Dingelstädt. Das Dingelstädter Familienzentrum Kerbscher Berg möchte Alleinerziehenden die Möglichkeit zum Austausch bieten. Denn die Anforderungen im Alltag sind hoch.

Zu einem Nachmittag lädt das Familienzentrum Kerbscher Berg alleinerziehende Eltern mit ihren Kindern am Samstag, 13. Mai, ab 15.30 Uhr ein.

Ob ledig, getrennt lebend, geschieden oder verwitwet – es ist nicht immer einfach, die kleinen und großen Probleme des Alltags allein zu bewältigen und den Anforderungen von Kindererziehung, Beruf, Haushalt, und Familie gerecht zu werden. An diesen Nachmittagen ist Zeit, sich mit anderen Eltern in ähnlichen Situationen auszutauschen, gemeinsame Aktivitäten zu planen und durchzuführen sowie Stärkung für den Alltag zu gewinnen. Die Leitung hat Andrea Hagedorn. Anmeldung unter Telefon: 036075/690072 oder per E-Mail an: familienzentrum@kerbscher-berg.de.