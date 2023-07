Nachrichten aus dem Eichsfeld: Babysitterkurs für Jugendliche, eine Wallfahrt und eine Absage

Das Familienzentrum Kerbscher Berg lädt zu einem Babysitterkurs ein. Die musikalische Andacht in Heiligenstadt ist abgesagt.

Das Einmaleins für Babysitter

Im Familienzentrum Kerbscher Berg in Dingelstädt können Jugendliche ab 13 Jahren vom 24. bis zum 26. Juli einen Babysitterkurs besuchen. Neben Wissenswertem über die Kinderbetreuung lernen die Jugendlichen auch Wichtiges über die Entwicklung und die Pflege von Kleinkindern. Zusätzlich erfahren sie etwas über gesunde Ernährung und Kindernotfälle im Haushalt. Zum Abschluss erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach einem Wissenstest das Babysitter-Diplom. Bis fünf Werktage vor Kursbeginn können sich Interessierte für 30 Euro anmelden.



Marienwallfahrt in Beberstedt

Beberstedt lädt vom 19. bis zum 21. August zur Krautweih zu Maria Himmelfahrt ein. Am Samstag um 17 Uhr wird die Marienvesper in der Kirche abgehalten. Sonntagfrüh geht es um 8.30 Uhr mit der Bruderschaftsandacht in der Kirche los. Dem folgt 10 Uhr das Festhochamt auf dem Schulplan mit Kräuterweihe und Prozession. Im Anschluss an die Prozession ist für musikalische Unterhaltung auf und um den Anger gesorgt. Montag schließt um 8.30 Uhr das Amt für Lebende und Verstorbene der Marianischen Bruderschaft die Krautweih ab.



„Lobe den Herrn, meine Seele!“ ist abgesagt

Die musikalische Andacht in der St.-Martins-Kirche in Heiligenstadt musste kurzfristig abgesagt werden. Am Sonntag, den 9. Juli, hätten sich die Gläubigen zusammen mit Susanne Trinks und Steffen Pospischil im Gotteshaus einfinden sollen. Aus Krankheitsgründen kann die Andacht nicht wie geplant stattfinden, wurde am Freitag mitgeteilt. Sie soll jedoch später nachgeholt werden. Der neue Termin stehe noch nicht fest.