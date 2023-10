Nachrichten aus dem Eichsfeld

Ein Termin für Country-Freunde, ein Ortsteilrat, eine Blutspende und mehr. Hier gibt es Neuigkeiten kurz und knapp.

Country- und Westernnacht in Heyerode

Zum wiederholten Mal haben sich die Countryfreunde Heyerode und der Feuerwehrverein die Band Rockhounds aus Sachsen zu ihrer Country- und Westernnacht eingeladen. Diese steigt an diesem Samstag, dem 21. Oktober, ab 18 Uhr in der Festhalle „Heyeröder Hafen“. Geboten wird ein Mix aus Country-Sound und Southern-Rock bis hin zu temperamentvollem Pop, Jazz, Folklore und Comedy. Angekündigt haben sich auch schon die selbst ernannten Südstaatler von der Eichbach-Ranch aus Heiligenstadt und aus „Silbercity“ (Silberhausen) als Stammgäste des Treffens im Südeichsfeld.

Blutspende bei der Kreissparkasse

Der Kreisverband Eichsfeld des Deutschen Roten Kreuzes lädt am Montag, 23. Oktober, von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr zur Blutspende in die Räume der Kreissparkasse Eichsfeld nach Worbis, Franz-Weinrich-Straße 1. Auf jeden Spender wartet eine anschließende Stärkung.

Erste Hilfe bei Säuglingen und Kleinkindern

Im Frauenzentrum Leinefelde, Jahnstraße 12, findet am Samstag, dem 4. November, von 10 Uhr bis 12 Uhr eine Informationsveranstaltung zum Thema „Erste Hilfe am Säugling und Kleinkind“ an. Die Kosten betragen 40 Euro pro Person oder 60 Euro pro Paar. Die Anmeldung ist möglich unter Telefon: 03605/518788 oder persönlich im Frauenzentrum.

Tanzkurs für Senioren im Familienzentrum

Das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt bietet einen Kurs für Tanzfreunde jenseits der 60 an. Er findet am 25. Oktober sowie am 8. und 22. November von 14 bis 16 Uhr statt. Die Kosten betragen 7 Euro pro Person. Anmeldung unter Telefon: 036075/690072 oder per Mail an familienzentrum@kerbscher-berg.de.

Ortsteilrat Birkungen lädt zur öffentlichen Sitzung

Ortsteilbürgermeister Michael Apel (CDU) lädt am Montag, 23. Oktober, um 19 Uhr zur 14. Sitzung des Ortsteilrats Birkungen in die dortige Festhalle Siechen. Neben Mitteilungen des Ortsteilbürgermeisters, des Bürgermeisters, der Verwaltung und Aussprache haben Bürgerinnen und Bürger im Vorfeld des nicht-öffentlichen Teils die Möglichkeit, Anfragen zu stellen und Anregungen einzubringen.