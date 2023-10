Nachrichten aus dem Eichsfeld

Pläne für Neubau des Leinefelder Busbahnhofes werden vorgestellt. Partielle Mondfinsternis soll in Dingelstädt beobachtet werden.

Pläne für neuen Leinefelder Busbahnhof werden vorgestellt

Der Leinefelder Ortsteilrat tagt am Dienstag, 24. Oktober, ab 16.30 Uhr, im Rathaus Wasserturm. Laut Ortsteilbürgermeister Dirk Moll (CDU) geht es nach seinen und den Informationen des Stadtbürgermeisters um den Stadtmarketingverein Leinefelde. Ferner sollen die Pläne für den Neubau des Busbahnhofes vorgestellt werden. Die öffentliche Sitzung endet mit einer Bürgerfragestunde.

Beobachtung der partiellen Mondfinsternis

Die Vereinigung der Sternfreunde hat den Tag der Astronomie 2023 auf Samstag, 28. Oktober, festgelegt. Die Urania lädt an dem Tag zu einer Veranstaltung ein. Interessierte können mit Gerhard Conrad ab 20 Uhr beim Bürgerhaus „Franz Huhnstock“ in Dingelstädt die partielle Mondfinsternis beobachten. Die Teilnehmer sollten wenn möglich ein Fernglas mitbringen. Bei ungünstiger Witterung sollen 3D-Bilder der NASA vom Mond und dem Universum gezeigt werden. Anmeldungen bei der Urania unter Telefon: 03605/546151, Mails: urania@urania-eichsfeld.de.

Vortrag zu archäologische Untersuchungen

Der Verein für Eichsfeldische Heimatkunde lädt am Donnerstag, 26. Oktober, 19 Uhr, zu einem öffentlichen und kostenlosen Vortrag nach Bernshausen in die Mehrzweckhalle, Göttinger Straße 21, ein. Thema: Archäologische Untersuchungen in der Goldenen Mark. Referent ist der Prähistoriker Klaus Grote.