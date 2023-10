Nachrichten aus dem Eichsfeld

Am Wochenende kommt es zu Zugausfällen im Landkreis Eichsfeld. Zudem kommt es zu einer Straßensperrung und es wird zur Kursen und einer Kirmes eingeladen.

Zugausfälle beim Bahnbetreiber Abellio

Am Wochenende entfallen wegen nicht besetzter Stellwerke der DB Netz AG erneut Züge des Betreibers Abellio. Zwischen Samstag, 28. Oktober, 18 Uhr und Sonntag, 29. Oktober, 6 Uhr können wegen fehlender Fahrdienstleiter diverse Züge nicht verkehren. Betroffen sind auch die Linien RE 8 (Halle – Leinefelde) und RE 9 (Halle – Kassel). Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen und Taxis wird eingerichtet. Reisende werden gebeten, sich unbedingt vorab über ihre Verbindungen zu informieren.

Finanzausschuss in Heiligenstadt tagt öffentlich

Der Finanzausschuss des Heiligenstädter Stadtrates kommt am Mittwoch, dem 1. November, um 17 Uhr im Plenarsaal des Rathauses zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Wie weiter mitgeteilt wurde, steht auf der Tagesordnung des Gremiums an diesem Nachmittag die Beratung des Haushaltsplanentwurfes für das kommende Jahr. Außerdem haben die Bürgerinnen und Bürger von Heiligenstadt bei dieser Sitzung die Gelegenheit, sich mit Fragen an den Ausschuss zu wenden.

Losverkauf bei der Kirmes für den guten Zweck

Während der Kirmestanzabende am Samstag und Sonntag werden in Lengenfeld unterm Stein Lose zu Gunsten der Kirchturmsanierung angeboten. Am Sonntagabend erfolgt dann im Kirmeszelt die feierliche Verlosung für Sonderführungen auf dem derzeit eingerüsteten Kirchturm von St. Marien. Diese finden am Dienstag, 31. Oktober, zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr mit dem Pfarrer statt.

Kriegerdenkmal in Beuren wird feierlich eingeweiht

Auf dem Friedhof in Beuren wird am Sonntag um 11.15 Uhr das neue Mahnmal für die Opfer der beiden Weltkriege eingeweiht. Nach der kirchlichen Segnung erfolgt eine Kranzniederlegung mit Gedenkminute. Musikalisch begleitet wird die Einweihung von der Blaskapelle Beuren.

Ersatzhaltestelle in Struth wegen Straßensperrung

Aufgrund der ab 1. November gültigen Sperrung der Ortsdurchfahrt in Struth wird wegen der innerörtlichen Verkehrsumleitung der Fahrplan für die Buslinie 37 angepasst. Für die Haltestelle „Mittelstraße“ ist in der Oststraße, im Bereich der Einmündung „Zum Heun“, eine Ersatzhaltestelle eingerichtet, teilt die EW Bus GmbH mit.

Ein vergnügter Nachmittag für Großeltern und ihre Enkel

Zum Großeltern-Enkel-Nachmittag lädt das Familienzentrum Kerbscher Berg am Dienstag, 7. November, in der Zeit von 16 bis 17.30 Uhr, Omas und Opas mit ihren Enkeln ab vier Jahren ein.Bei dem Kurs sollen die Erwachsenen und die Kinder miteinander Zeit verbringen – besinnlich und feiernd mit Musik und Kreativem. Diesmal geht es um das Thema Sankt Martin. Erwachsene zahlen für die Teilnahme acht Euro, Kinder fünf Euro pro Treffen inklusive frischem Kaffee, Kuchen und Bastelmaterialien. Anmeldungen werden unter der Telefonnummer 036075/690072 entgegengenommen oder können auch per E-Mails an familienzentrum@kerbscher-berg.de geschickt werden.