Nachrichten aus dem Eichsfeld

Steffen Preis, Inhaber der Buchwelt Leinefelde und der Eichsfelder Bücherstube in Heiligenstadt, übergab gemeinsam mit Mitarbeiterin Kerstin Wenderott überreichte an Christiane Klett (rechts) vom Ambulanten Hospiz- und Palliativzentrum Eichsfeld in Birkungen einen Spende.

Frauen sind in Heiligenstadt zu einem besonderen Angebot eingeladen. Das Dresdner A-cappella-Ensemble „voxaccord“ gastiert in Worbis und eine Spende an Hope.

Spende für das Hospiz- und Palliativzentrum Hope

Das Ambulante Hospiz- und Palliativzentrum Hope in Birkungen betreut auf vielfältige Art Menschen auf deren letzten Lebensabschnitt. Auch die Trauerbegleitung nimmt einen großen Platz der Arbeit der Mitarbeiter und Ehrenamtlichen ein. Um das vielfältige Angebot aufrechterhalten zu können, ist das Zentrum auch auf Spenden angewiesen. Jetzt überreichte Steffen Preis, Inhaber der Eichsfelder Bücherstuben in Heiligenstadt und der Leinefelder Buchwelt, mit Mitarbeiterin Kerstin Wenderott an Christiane Klett (rechts) eine Spende in Höhe von 300 Euro. In Spendenboxen wurde in beiden Geschäften 170 Euro gesammelt, und Steffen Preis rundete auf.

Sport und mehr für Frauen

Für Frauen, die ihrem Körper den Spaß an der Bewegung gönnen und dabei etwas für ihr Wohlbefinden tun wollen, hat die Frauenbildungs- und Begegnungsstätte Ko-ra-le in Heiligenstadt ein besonderes Angebot. Mittwochs von 17 bis 18 Uhr gibt es den Kurs „Sport für Frauen“, der Übungen von Fußgymnastik bis Gesichtsmassage anbietet, die auch zu Hause anzuwenden sind. Es gebe außerdem gute Tipps für müde Glieder, Übungen aus der Rückenschule und der Progressiven Muskelentspannung. „Bitte bequeme Kleidung mitbringen“, heißt es aus der Ko-ra-le. Ein Einstieg sei jederzeit möglich. Anmeldung und weitere Infos unter Tel.: 03606/ 60 36 73 oder per E-Mail an anmeldung@ko-ra-le.com.

„Voxaccord“ gibt Adventskonzert in Worbis

Das Dresdner A-cappella-Ensemble „voxaccord“ gibt am Samstag, 2. Dezember, um 19 Uhr ein Adventskonzert in der katholischen Stadtkirche in Worbis. Neben bekannten Adventsliedern erklingen auch Motetten von alten und neuen Meistern wie Felix Mendelssohn Bartholdy, Franz Biebl und Heinrich Poos. Am 1. Adventssonntag, 3. Dezember, gestaltet „voxaccord“ dann um 10.30 Uhr die Heilige Messe in der Stadtkirche.„Voxaccord“ ist ein Ensemble ehemaliger Dresdner Kapellknaben. Seit der Gründung 1993 hat sich der Chor eine breite Basis unterschiedlichster Musikstücke und -stile angeeignet. Und das Ensemble ist viel unterwegs. Neben Konzerten in ganz Deutschland waren die Sänger auch in Russland, Italien und Polen zu Gast. Auf den ersten Blick mögen derweil die Berufe der Sänger verwundern. Neben einem Sänger und Musikpädagogen sind ebenso ein Zahnarzt, Sozialpädagogen, Ingenieure, Fotodesigner, Lehrer, Politikwissenschaftler, Betriebswirtschaftler und ein Philosoph dabei. Zwei der Sänger stammen aus dem Eichsfeld, heißt es in der Ankündigung. Drei CDs wurden bislang veröffentlicht. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Um eine Spende wird gebeten.