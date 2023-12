Nachrichten aus dem Eichsfeld und angrenzenden Regionen

In der evangelische Kirche St. Martin in Heiligenstadt gastiert der Göttinger Knabenchor.

Eichsfeld Ein Konzert im Eichsfeld muss kurzfristig abgesagt werden. In Duderstadt gastiert das Theater Liberi mit der Aufführung eines französischen Märchens und in Heiligenstadt tritt ein Knabenchor auf.

Mettwurst und Schinken aus dem Stadtwald

Das Team des Göttinger Stadtwalds hat wieder Mettwurst vom Damwild, verfeinert mit Walnüssen, Mettwurst vom Schwarzwild sowie Schinken vom Schwarzwild im Angebot. Wer die kulinarischen Köstlichkeiten erwerben möchte, kann sie ab sofort vorbestellen. Mettwurst und Schinken stammen von Tieren aus dem Göttinger Stadtwald. Eine verbindliche Vorbestellung ist bis einschließlich Montag, 11. Dezember, beim Stadtforstamt vorzugsweise per E-Mail unter stadtforstamt@goettingen.de möglich. Eine Vorbestellung verpflichtet zur Abnahme der bestellten Menge. Der Verkauf der Damwild-Mettwurst wird dann am Mittwoch, 13. Dezember, in der Zeit von 7.30 bis 15.30 Uhr im Stadtforstamt stattfinden. Bei der Abholung der Bestellung ist nur Barzahlung möglich.

Französisches Volksmärchen als Musical auf der Bühne

Das Theater Liberi feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Jubiläum. Seit der Gründung 2008 hat das Unternehmen laut eigenen Angaben bereits weit über anderthalb Millionen Zuschauer begeistert. Als Teil der Jubiläumstour gastiert die Produktion „Die Schöne und das Biest – das Musical“ am Freitag, 15. Dezember, um 16 Uhr im Ballhaus „Zum fidelen Anreischken“ in Duderstadt. Das bekannte französische Volksmärchen wird als zeitgemäßes Musical für die ganze Familie auf die Bühne gebracht. Das Musical dauert zwei Stunden inklusive 20 Minuten Pause. Es ist für Zuschauer ab vier Jahren geeignet. Karten sind online unter www.theater-liberi.de erhältlich.

Konzert in Lindewerras Marienkirche abgesagt

Eigentlich sollte am Samstag, 9. Dezember, um 17 Uhr in der Marienkirche zu Lindewerra eine musikalische Adventsandacht stattfinden. Angekündigt waren die „Kerchenlerchen“, die „Kinderspatzen“ und als besonderer Höhepunkt der Bläserkreis des Posaunenchores Bad Sassendorf. Bürgermeister Gerhard Propf (parteilos) muss mit Bedauern mitteilen, dass das Konzert krankheitsbedingt kurzfristig ausfallen muss.

Göttinger Knabenchor singt in Heiligenstadt

Zu einem Konzert mit dem Göttinger Knabenchor wird am Samstag, 9. Dezember, ab 18 Uhr in die St.-Martin-Kirche in Heiligenstadt eingeladen. Einlass ist bereits um 17.30 Uhr. Zu hören sein werden Motetten und Lieder zur Adventszeit. Die Leitung des Konzertes hat Michael Krause inne. Am Klavier begleitet Nataliia Bachmann und an der Orgel Nik Myers das Konzert. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.