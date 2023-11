Nachrichten aus dem Eichsfeld und Göttingen

Eine winterliche Weihnachtswerkstatt, eine traditionelle Konzertreihe, ein Repariercafé und vieles mehr erwartet die Eichsfelder.

Blechbläserensemble gastiert in Berlingeröder Kirche

Zum ersten Mal gastiert das Blechbläserensemble Classic Brass am Montag, 4. Dezember, um 19.30 Uhr in der katholischen Kirche St. Stephanus in Berlingerode. Das Ensemble hat bereits über 1000 Konzerte, zehn CD- und drei DVD-Produktionen vorzuweisen und gibt sein Wissen und Können zudem bei zahlreichen Workshops weiter. In Berlingerode verströmt es festlichen Glanz zur Vorweihnachtszeit, denn neben Klängen aus aller Welt entfalten sich stimmungsvolle klassische Melodien von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Arcangelo Corelli, Peter Tschaikowsky und anderen. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Um eine Spende wird gebeten.

Winterliche Weidenwerkstatt auf dem Gut Herbigshagen

Wer gern kreativ ist und noch nach Ideen für eine natürliche Weihnachtsdeko sucht, ist in dem Kurs „Winterliche Weihnachtswerkstatt“ auf dem Gut Herbigshagen bei Duderstadt richtig. Den Teilnehmern wird am kommenden Mittwoch, 29. November, von 15 bis 18 Uhr gezeigt, wie man mit Weidenzweigen ganz einfach schöne Objekte gestalten und verzieren kann. Für Erwachsene wird ein Unkostenbeitrag von 19 Euro berechnet, Kinder bis 12 Jahren zahlen 16 Euro. In dem Betrag sind die Materialkosten enthalten. Eine Anmeldung zu dem Kurs ist erforderlich. Telefonnummer: 05527 / 91 42 08

oder E-Mail an: besucherservice@sielmann-stiftung.de.

Verkauf von Wildfleisch im Göttinger Stadtwald

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit startet im Göttinger Stadtwald wieder der Verkauf von Wildbret. Am Freitag, 1. Dezember, von 14 bis 16 Uhr, sowie am Freitag, 8. Dezember, und am Freitag, 15. Dezember, jeweils von 13 bis 15 Uhr, wird Fleisch vom Dam-, Reh- und Schwarzwild direkt am Wildgehege am Kehr verkauft. Da nur Wild aus dem Göttinger Wald angeboten wird, das in den Herbstmonaten geschossen wurde, ist das Angebot begrenzt. Vorbestellungen sind nicht möglich.

Letzte Chance für Besuch im Leinefelder Repariercafé

Das Repariercafé Leinefelde öffnet am Mittwoch, 29. November, von 14 bis 18 Uhr zum letzten Mal in diesem Jahr. Wer jetzt noch Hilfe sucht, ist in die Bachstraße 2 eingeladen, um kaputte Alltagsgegenstände in den Bereichen Elektrowerkstatt, Nähwerkstatt oder Fahrradwerkstatt gemeinsam mit den Reparaturhelfern zu reparieren.

Helge Schneider kommt nach Göttingen

Helge Schneider kommt 2024 nach Göttingen. Am 12. Mai, 20 Uhr, ist er in der Stadthalle der Universitätsstadt mit seinem Programm „Katzenklo auf Rädern“ zu Gast. Karten gibt es bereits jetzt im Internet unter www.yellowconcerts.de.

Traditionelle Konzertreihe der Eichsfelder Sparkasse

Die Kreissparkasse Eichsfeld führt auch in diesem Advent eine Tradition fort und lädt zur Konzertreihe „Musikalische Weihnachtsabende“ ein. Sie wird jetzt nach der pandemiebedingten Zwangspause fortgesetzt. „Die traditionelle Veranstaltung findet in diesem Jahr bereits zum 23. Mal in der Sparkasse in Heiligenstadt statt. Aufgrund der großen Nachfrage der Besucher veranstaltet die Kreissparkasse Eichsfeld nun auch schon zum 10. Mal diesen Konzertabend im Kommunikationszentrum der Kreissparkasse Eichsfeld in Worbis“, erläutert Sybille Hildebrandt, die bei der Sparkasse für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Das erste Konzert findet am Mittwoch, 29. November, um 19.30 Uhr in der Kundenhalle der Hauptgeschäftsstelle in Heiligenstadt, Petristraße 68 a, statt. Das zweite in Worbis wird am Montag, 11. Dezember, ebenfalls um 19.30 Uhr beginnen. Dann wird in das Kommunikationszentrum in der Geschäftsstelle in der Franz-Weinrich-Straße 1 eingeladen. Die Abende stehen unter dem Motto: „Weihnachten überall“. Das musikalische Abendprogramm mit klassischen Liedern und Instrumentalstücken sowie deutschen und internationalen Weihnachtsliedern wird mit Weihnachtsgeschichten und Weihnachtsgedichten ergänzt. Karten sind im Vorverkauf in den Hauptgeschäftsstellen der Kreissparkasse Eichsfeld in Heiligenstadt und in Leinefelde sowie in der Geschäftsstelle Worbis zum Preis von 15 Euro erhältlich.