Nachrichten aus dem Eichsfeld und seiner Nachbarschaft

Eichsfeld Zugausfälle, ein bekannter Komiker im Eichsfelder Kulturhaus, ein ungewöhnliches Gebet und mehr. Hier gibt es Nachrichten für den Landkreis Eichsfeld kurz und knapp.

Nächtliche Betriebsruhe bei Abellio

Um kurzfristige Zugausfälle aufgrund von Personalengpässen der DB Netz in den Stellwerken entlang der Strecke zwischen Halle (Saale), Sangerhausen und Nordhausen zu vermeiden, führt Abellio auf dieser Strecke auch im Januar und Februar eine nächtliche Betriebsruhe an den Wochenenden ein. Dies teilt Abellio-Pressesprecher Stefan Dietrich mit. Ab Freitag, 5. Januar, bis einschließlich Sonntag, 18. Februar, fahren in den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag keine Züge auf der Strecke von Halle (Saale) über Lutherstadt Eisleben und Sangerhausen nach Nordhausen. In den Nächten von Freitag auf Samstag beginnt die Betriebspause jeweils um 22 Uhr und endet um 6 Uhr. Von Samstag auf Sonntag gilt sie von 18 bis 6 Uhr. Betroffen sind auch die S-Bahn-Linie S 7 Halle (Saale) -Lutherstadt Eisleben sowie die Regionalexpresslinien RE 8 Halle (Saale) - Leinefelde und RE 9 Halle (Saale) - Kassel. Die Züge werden durch Busse im Schienenersatzverkehr zwischen Halle (Saale) und Nordhausen ersetzt.

Einblick in den Gesundheits- und Pflegeberuf

Das Berufsschulzentrum Nordhausen bietet am Donnerstag, 11. Januar, ab 16 Uhr einen Einblick in den Pflegeberuf. Vorgestellt werden Berufsbilder und Ausbildungswege für Physiotherapie, Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte, Medizinische Technologen sowie Gesundheits- und Krankenpflegehelfer. Weiterhin wird zur generalistischen Pflegeausbildung informiert. Im Anschluss können Fragen rund um die Ausbildung und die Berufe gestellt werden. Die Veranstaltung findet im Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Thüringen Nord, Uferstraße 2 in Nordhausen statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Natürliche Arznei für Kinder

Die Familien-, Gesundheits- und Krankenpflegerin Theresa Förster bietet am 10. Februar von 10 bis 12 Uhr den Kurs „Kindergesundheit natürlich unterstützen“ im Frauenzentrum Leinefelde an. In diesem Kurs geht es um das Basiswissen zu Hausmitteln, Kräutern, Schüssler-Salzen und Homöopathie. Gemeinsam werden Rezepte hergestellt wie beispielsweise Nasentropfen, Balsam oder was gerade ausprobiert werden möchte und vielleicht auch direkt zu Hause gebraucht wird. Um eine Anmeldung unter der Nummer 03605/518788 oder persönlich im Frauenzentrum (Jahnstraße 12, Leinefelde) wird gebeten. Die Kosten für den Kurs betragen 30 Euro inklusive Material.

Ingo Appelt im Eichsfelder Kulturhaus

Der Komiker Ingo Appelt kommt am Freitag, 16. Februar, ins Eichsfelder Kulturhaus nach Heiligenstadt und hat sein neues Programm „Startschuss“ im Gepäck. Karten sind im Eichsfelder Kulturhaus unter der Nummer 03606/608060 und im Reisebüro Wolf (Hausener Weg in Worbis oder Herderstraße 1 Leinefelde) erhältlich.

Konzert wird verlegt

Das Konzert des Ensembles „Ars Canendi“, das ursprünglich am Samstag, 6. Januar, im Kuhstall in Ascherode stattfinden sollte, wurde abgesagt. Stattdessen findet das Konzert des Ensembles, das sich thematisch um die Raunächte und Melodien vergangener Jahrhunderte dreht, nun in der Kirche St. Maria Magdalena in Leinefelde-Worbis statt. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist kostenfrei.

Taize-Gebet in Diedorf

In der Sankt Albanus-Kirche zu Diedorf findet am Sonntag, 7. Januar, um 19 Uhr ein Taize-Gebet statt. Die Gottesdienste haben durch die kurzen, immer wiederholenden, mehrstimmigen Gesänge einen meditativen Charakter und sprechen besonders junge Menschen an. Jeder der ein Instrument hat, ist eingeladen mitzuspielen. Die Probe beginnt um 18 Uhr.