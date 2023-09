Nachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld

Aufgrund gesperrter Straßen müssen Stadtbuslinien in einer Eichsfelder Stadt umgeleitet werden. Bei einer Kirmes werden am Samstag die Jungburschen rasiert und ein historischer Vortrag verspricht viel Spannung.

After-Show-Party zur Kirmes

Der Kirmesverein Küllstedt lädt an diesem Wochenende in das Schützenzelt zur Kirmes ein. Bereits am Freitag wurde die Kirmes ausgegraben und bei der Kirmesdisco kräftig das Tanzbein geschwungen. Am Samstag, 2. September, wird um 16 Uhr die Kirmestanne aufgestellt und die Jungburschen rasiert. Um 21 Uhr wird zum Kirmestanz mit „F.O.X.X the band“ geladen. Am Sonntag startet die Gesellschaft um 9.30 Uhr mit dem Festhochamt und Frühshoppen. 13.30 Uhr zieht der Festumzug durch den Ort und 15 Uhr ist Kindertanz mit „Genetics“. Die Band spielt ab 20 Uhr auch zum Tanz auf. Am Montag beginnt das Burschenamt um 10 Uhr und um 11 Uhr der Frühshoppen mit Bocktrinken. 16 Uhr wird zum Kindertanz geladen, Danach gibt es eine After-Show-Party mit „La Boom“.



Umleitung der Stadtbuslinien

Aufgrund der in Heiligenstadt teilweise gesperrten Ratsgasse und Wilhelmstraße werden die Stadtbuslinien A und B umgeleitet. Die Haltestellen „Krankenhaus stadteinwärts“ und „Kurparkklinik“ können daher von Montag, 4. September, bis Mittwoch, 6. September, nicht angefahren werden. Fahrgäste werden deshalb gebeten, ersatzweise die Haltestelle „Rathaus“ zu nutzen. Weitere Auskünfte unter Telefon 03605/515253.



Die Geschichte der Kurstadt

Der Heiligenstädter Geschichts- und Museumsverein lädt am Dienstag, 5. September, um 19 Uhr im Rahmend des 1050-jährigen Stadtjubiläums in die Stadthalle ein. Georg und Monika Klingebiel zeigen einen Dia-Vortrag über „Alt Heiligenstadt“. Der Eintritt ist wieder frei.