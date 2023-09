Nachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld

Ein Blick in die Geschichte des Eichsfeldes und die Bedeutung eines Ereignisses auf die Region. In Heiligenstadt wird zu einem außergewöhnlichen Flohmarkt und in Küllstedt zu einer Wanderung mit Tieren eingeladen.

Das Eichsfeld und die Friedliche Revolution

1989 gingen zahlreiche Menschen in der DDR auf die Straße, um für ihre Rechte einzustehen. Als Folge der Friedlichen Revolution fiel im November 1989 die Berliner Mauer, und die Grenzen wurden geöffnet. Die Demonstrationen fanden jedoch nicht nur in den Großstädten statt. Zahlreiche Proteste konnten auch im Grenzgebiet verzeichnet werden, wo die Grenze zahlreiche Familien über Jahrzehnte voneinander trennte. Das Eichsfeldforum lädt zu diesem Thema am Mittwoch, 13. September, ab 19 Uhr in Kooperation mit der Bildungs- und Ferienstätte Eichsfeld in deren Räume nach Uder ein. Mit dem Heiligenstädter Zeitzeugen Hans-Gerd Adler soll die Bedeutung der damaligen Ereignisse für das Eichsfeld erarbeitet werden.

Verschenke-Flohmarkt in der Caritas-Begegnungsstätte

Gut erhaltene Kleidung abgeben und sich neue Schätze wieder mitnehmen, dazu lädt das Team der Caritas-Begegnungsstätte in Heiligenstadt am Samstag, 9. September, ab 14 Uhr in die Räume in der Schlachthofstraße 8a ein. Neben dem Verschenke-Flohmarkt wird es auch die Möglichkeit geben, es sich bei Kaffee und Kuchen gut gehen zu lassen. Gut erhaltene Kleidung kann noch bis Freitag, 8. September, täglich von 14 bis 17 Uhr in der Begegnungsstätte abgegeben werden. Was nach dem Flohmarkt noch übrig ist, wird an das Sozialkaufhaus der Caritas „inpetto“ in Leinefelde gespendet.

Erfahrungsaustausch der Ahnen- und Nachkommensforscher

Das Interesse an den Vorfahren nimmt allgemein wieder zu, weiß Karl-Josef Löffelholz, Vereinsvorsitzender der Urania Bildungsgesellschaft Eichsfeld. Aus diesem Grund organisiert die Urania einen Erfahrungsaustausch für Ahnen- und Nachkommensforscher am Donnerstag, 7. September, ab 19 Uhr in den Räumlichkeiten des Vereins in der Leinefelder Kunertstraße. Interessenten melden sich unter Tel.: 03605/546151 oder per E-Mail an: urania@urania-eichsfeld.de.

Wanderung für Familien mit Lamas und Alpakas

Das Familienzentrum Kloster Kerbescher Berg lädt am Sonntag, 24. September, ab 15 Uhr zu einer Wanderung im Lamas und Alpakas ein. Treffpunkt ist die Bahnhofstraße 26 in Küllstedt. Die Wanderung ist für Familien mit Kindern ab sechs Jahren geeignet. Die Länge der Wanderung richtet sich nach dem Alter der Teilnehmer.

Kulinarische Reise ins ferne Indien

Kulinarisch Interessierte können am Montag, 18. September, ab 17.45 Uhr einen Kochkurs an der Kreisvolkshochschule Eichsfeld in Leinefelde besuchen. Die indische Küche ist mit ihren besonderen Zutaten, Gewürzen und individuellen Kräutertees immer wieder ein Fest für die Sinne und wohltuend für Körper, Geist und Seele. An diesem Abend werden die Grundlagen vermittelt und leichte Herbstmenüs vorgestellt beziehungsweise zubereitet. Eine Voranmeldung ist erforderlich. Neben den Kursgebühren fallen für die Bereitstellung der Zutaten weitere Kosten an, welche beim Termin vor Ort zu entrichten sind.

Anmeldung und Infos unter Tel.: 03606/6504445 oder:www.kvhs-eichsfeld.de

Kabarett auf Burg Bodenstein

Der Freundeskreis „Bodensteiner Kabarett“ hat am Freitag, 8. September, um 20 Uhr die Kabarettistin Sia Korthaus im Burgsaal der Burg Bodenstein zu Gast. Die Künstlerin geht mittlerweile nach drei Duos und acht Soloprogrammen in Deutschland mit „Im Kreise der Bekloppten“ in die neunte Runde und zeigt dabei ihr komplettes Spektrum der Darstellungskunst: Schauspiel, Gesang und Comedy im fliegenden Wechsel. Viele Figuren tauchen wieder auf, zum Beispiel Biggi, Werner und die tabulose Oma Emmi, die der Jugend so manche Schamesröte ins Gesicht treibt.

Kartenvorbestellungen werden unter der Telefonnummer 036074/970 entgegengenommen. Der Eintrittspreis beträgt 20 Euro.