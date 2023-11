Nachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld

Eine Rock-Show, Sport für Frauen, eine Sozialausschuss-Sitzung und mehr. Hier gibt es Nachrichten aus dem Eichsfeld kurz und knapp.

Artistik verschmilzt mit Rock-Hymnen

Die pulsierende Energie eines Rockkonzerts verschmolzen mit der Faszination atemberaubender Zirkusartistik ist in der Show „Rock the Circus“ am Sonntag, 12. November, um 19 Uhr im Eichsfelder Kulturhaus in Heiligenstadt zu erleben.

Akrobatik in der Luft, auf der Erde, auf Fahrrädern und Rollschuhen, magische Artistik mit Hula-Hoop-Reifen und Feuersbrünsten verschmelzen mit Rock-Hymnen und Balladen. Für das Konzert-Feeling sorgt dabei eine mit sechs Profi-Musikern besetzte Band. Untermalt vom Lichtdesign entsteht echte Zirkusmagie in einer mehr als zweistündigen Show.

Karten sind an der Theaterkasse des Eichsfelder Kulturhauses Dienstag und Mittwoch von 9 bis 14 Uhr, Donnerstag von 9 bis 17 Uhr und Freitag von 9 bis 11.30 Uhr erhältlich.

Sport für Frauen in der Begegnungsstätte

Für Frauen, die ihrem Körper den Spaß an der Bewegung gönnen und dabei etwas für ihr Wohlbefinden tun wollen, bietet die Frauenbildungs- und Begegnungsstätte ko-ra-le in Heiligenstadt einen regelmäßigen Sportkurs an. Er bietet Übungen von Fußgymnastik bis Gesichtsmassage, die auch zu Hause anzuwenden sind. Es gibt außerdem Tipps für müde Glieder, Übungen aus der Rückenschule und der progressiven Muskelentspannung. Es wird darum gebeten bequeme Kleidung mitzubringen. Der Kurs findet montags, von 17 bis 18 Uhr statt. Der Einstieg ist jederzeit nach Anmeldung unter anmeldung@ko-ra-le.de oder Tel. 03606/603673 möglich.

Natürliche Heilung bei Kinderkrankheiten

Das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt bietet einen Online-Kurs zur Linderung von Kinderkrankheiten. Er vermittelt Grundwissen über natürliche Hausmittel, die für Säuglinge und Kleinkinder geeignet sind. Der Kurs findet am Freitag, 10. November, von 19.30 bis 21.30 Uhr statt. Die Teilnahme kostet sechs Euro. Anmeldung bis fünf Tage vor Beginn unter Tel. 036075/690072 oder per Mail an familienzentrum@kerbscher-berg.de.

Sozialausschuss tagt in Heiligenstadt

Im Plenarsaal des Rathauses in Heiligenstadt findet am Montag, 6. November, um 17 Uhr die 13. Sitzung des Sozialausschusses statt. Neben der Beratung des Haushaltsplanentwurfs für das Haushaltsjahr 2024 stehen Informationen zur kleinen Novelle des Thüringer Kindergartengesetzes auf der Tagesordnung. Zudem können Bürger Fragen stellen.

Öffentliche Sitzung des Ortsteilrates Wintzingerode

Der Ortsteilrat von Wintzingerode kommt am Donnerstag, 2. November, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus zusammen. Nach Mitteilungen des Ortsteilbürgermeisters, des Bürgermeisters und der Verwaltung haben interessierte Bürger die Möglichkeit, an diesem Abend Fragen zu stellen.

Veranstaltung über jüdisches Leben in Heiligenstadt abgesagt

Die geplante Führung auf dem jüdischen Friedhof am Dienstag, 7. November, findet nicht statt. Die Veranstaltung müsse aus organisatorischen Gründen ausfallen, ein neuer Termin werde rechtzeitig bekannt gegeben, teilt Susann Schröter von der Caritas mit.