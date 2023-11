Gesperrte Straßen, eine Internetseite zur Landesgartenschau, eine Baumpflanzaktion und mehr. Hier gibt es Nachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld kurz und knapp.

Internetseite zur Landesgartenschau geht an den Start

Nach monatelangen Vorbereitungen geht am Samstag, 4. November, die neue Homepage der Landesgartenschau 2026 Leinefelde-Worbis an den Start. „Unter der Adresse www.lgs-leinefelde-worbis.de haben Besucher ab Samstag die Möglichkeit, sich über die neuesten Entwicklungen und Ereignisse des Großprojektes zu informieren oder sich sogar aktiv am Gartenschau-Geschehen zu beteiligen“, sagt René Weißbach von der Stadt Leinefelde-Worbis.

So gibt es auf der Website einen Formularbereich, in dem kreative Ideen für Veranstaltungen eingereicht werden können. Außerdem ist es möglich, sich als ehrenamtlicher Helfer zu bewerben. Anfang nächsten Jahres sollen auch Stellenangebote über das Portal veröffentlicht werden. Darüber hinaus kann man sich für einen Newsletter anmelden. Mit dessen Hilfe können Abonnenten schnell über geplante Gewinnspiele, Sonderaktionen oder Neuigkeiten informiert werden. Die Homepage, die vom Marketingteam des Landesgartenschaubüros und der Firma Netzlicht Webdesign aus Worbis erstellt wurde, ist auch mit Instagram und Facebook verknüpft.

Bahnübergang zwischen Gernrode und Niederorschel gesperrt

Aufgrund von Gleisbauarbeiten wird nach Informationen des Landkreises Eichsfeld der Bahnübergang auf der Kreisstraße zwischen Gernrode und Niederorschel von Montag, 20. November, bis voraussichtlich Donnerstag, 7. Dezember, voll gesperrt. Die Umleitung führt von Gernrode über Kirchworbis nach Niederorschel und umgekehrt.

Hauptstraße in Teistungen ab Montag dicht

Aufgrund des Umbaus der Bushaltestelle wird die Hauptstraße (L 1009) in Teistungen von Montag, 6. November bis voraussichtlich Donnerstag, 21. Dezember, für den Verkehr voll gesperrt, teilt das Eichsfelder Landratsamt mit. Eine Umleitung wird eingerichtet und führt für beide Fahrtrichtungen über die Lange Straße zur B 247.

Dingelstädter Straße in Silberhausen zu

Wie der Landkreis Eichsfeld mitteilt, wird aufgrund der Verlegung von Hausanschlussleitungen die Dingelstädter Straße in Silberhausen von Montag, 6. November, bis voraussichtlich Dienstag, 14. November, voll gesperrt. Eine Umleitung führt für beide Fahrtrichtungen über Beberstedt.

Naturseifen unter Anleitung selbst herstellen

Das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt bietet am Donnerstag, 16. November, von 19.30 bis 21.30 Uhr einen Kurs zur Herstellung eigener Seifen an. Die Teilnahme kostet sieben Euro, mitzubringen sind eine Schürze und, falls vorhanden, eine Schutzbrille. Anmeldung: 036075/690072 oder per Mail familienzentrum@kerbscher-berg.de.

Möglichkeit zur Blutspende in Jützenbach

Der Kreisverband Eichsfeld des Deutschen Roten Kreuzes lädt am Mittwoch, 8. November, in der Zeit von 16 bis 19 Uhr zu einer Blutspende nach Jützenbach ins Dorfgemeinschaftshaus, Himmeltalstraße 1, ein. Die Spender erwartet eine freundliche Betreuung sowie eine Stärkung.

Kirmesburschen laden zum Bäumepflanzen

In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Küllstedt lädt der örtliche Kirmesverein am Samstag, 4. November, um 8.30 Uhr zu einer Baumpflanzaktion in den Küllstedter Grund. Für das leibliche Wohl und die nötigen Werkzeuge ist gesorgt.