Nachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld

Eine Fundsachenversteigerung, ein Workshop für Demokratie, eine Sitzung des Kulturausschusses und mehr. Hier gibt es Nachrichten für das Eichsfeld kurz und knapp.

Fundsachen werden in Heiligenstadt versteigert

Im Foyer der Stadthalle Heiligenstadt (Konrad-Zehrt-Straße 2) werden am Donnerstag, 30. November, um 17.30 Uhr Fundsachen versteigert. Die ursprünglichen Verlierer können sich noch bis zum 27. November im Bürgerbüro melden, danach können keine Eigentumsrechte mehr geltend gemacht werden. Die Fundsachen sind nicht auf Funktionstüchtigkeit geprüft, es gibt keine Garantie. Ersteigerte Gegenstände sind sofort in bar oder per EC-Karte zu zahlen, der Personalausweis ist mitzubringen.

Göttinger Archäologe referiert im Eichsfeldmuseum

„900 Jahre Rusteberg/Marth – 1050 Jahre Heiligenstadt. Zwei Orte mit enger Beziehung zueinander“ lautet der Titel eines Vortrags, zu dem der Heiligenstädter Geschichts- und Museumsverein am Donnerstag, 16. November, um 19.30 Uhr in den Veranstaltungsraum des Eichsfeldmuseums einlädt. Referent ist der Archäologe Thomas Küntzel aus Göttingen. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.

Workshop für ein demokratisches Miteinander

Ein Argumentationstraining gegen Stammtischparolen veranstaltet die Partnerschaft für Demokratie im Eichsfeld in Zusammenarbeit mit dem Grenzlandmuseum Teistungen am Donnerstag, 16. November, um 18.30 Uhr in der Bildungsstätte am Grenzlandmuseum. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung unter Koordinierungsstelle@toleranz-foerdern-eichsfeld.de oder Tel.: 036071/900018 wird gebeten.

Begleitung für trauernde Kinder und Jugendliche

Das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt veranstaltet am Mittwoch, 29. November, von 9 bis 16 Uhr eine Fortbildung für Lehrkräfte und Erzieher zur Begleitung trauernder Kinder und Jugendlicher. Die Leitung hat die Sozialpädagogin Andrea Hagedorn. Die Teilnahme kostet 70 Euro. Anmeldung unter 036075/690072 oder familienzentrum@kerbscher-berg.de.

Kulturausschuss tagt in der Kreisstadt

Im Plenarsaal des Heiligenstädter Rathauses findet am Donnerstag, 16. November, um 17 Uhr die 14. Sitzung des Kulturausschusses statt. Beraten wird unter anderem über das Filmfestival Herrnmühle-Areal und die Umbenennung der Turnhalle am Stadion. Darüber hinaus können Bürger Anfragen stellen.