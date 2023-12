Nachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld

Eichsfeld Hier gibt es Nachrichten aus dem Eichsfeld kurz und knapp.

Grenzmuseum Weihnachtsfeiertage und Neujahr geöffnet

Das Grenzmuseum Schifflersgrund hat mit Ausnahme von Heiligabend, den 24. Dezember, und Silvester, den 31. Dezember, über den Jahreswechsel regulär geöffnet, auch an den Weihnachtsfeiertagen und Neujahr. Besucht werden können Ausstellung und Außengelände täglich zwischen 10 und 16 Uhr. Gezeigt wird außerdem weiterhin die Sonderausstellung „Aufarbeitung. Die DDR in der Erinnerungskultur“, die anhand von kurzen Texten und prägnanten Fotos vom Umgang mit der Geschichte der SED-Diktatur und der staatlichen Teilung seit dem Ende der DDR erzählt.

Die Krippenfeiern in einer Kirchengemeinde

Im gesamten Eichsfeld laden die Kirchengemeinden zu Krippenfeiern ein. Auch in den Kirchorten der Gemeinde St. Maria Magdalena finden diese statt. In Beuren wird zu der Feier um 16 Uhr eingeladen und um 18 Uhr zur Christmette. Bereits um 15 Uhr wird in Breitenbach zur Krippenfeier geladen. In Kallmerode findet diese im Rahmen der Christmette ab 16 Uhr statt. In Breitenholz wird zur Krippenfeier ab 17 Uhr mit Familiensegnung geladen. In Birkungen ist die Krippenfeier um 15 Uhr und um 22 Uhr Christmette. In Wintzingerode beginnt die Feier um 16 Uhr und die Messe um 22 Uhr.