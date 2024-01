Nachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld

In Birkungen wird am Dienstag zur Blutspende geladen.

Eichsfeld Eine Blutspende, ein Kindertheater, ein Blick auf die Natur und mehr. Hier gibt es Nachrichten für das Eichsfeld kurz und knapp.

Blutspende in Birkungen

Blutspender sind am Dienstag, 9. Januar, in Birkungen willkommen. In der Festhalle Siechen findet von 16 bis 19 Uhr eine Blutspende-Aktion des Kreisverbands Eichsfeld des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) statt. Auf die Spender wartet ein vom Ortsverband Birkungen vorbereitetes Buffet.

Familienpolitik im Fokus

Im Mittelpunkt einer Webinar-Reihe des Familienzentrums Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt steht am Mittwoch, 10. Januar, von 20 bis 20.45 Uhr die Familienpolitik. Beim Online-Treffen liegt an diesem Tag der Schwerpunkt auf dem Thema „Kinder und ihr Platz in der katholischen Kirche“. Der Zugang ist ab 19.45 Uhr über die Webseiten www.familienbund-thueringen.de oder www.kerbscher-berg.de möglich. Eine Anmeldung ist erwünscht, eine spontane Zuschaltung ist jedoch ebenfalls möglich. Als Teilnehmerbeitrag wird um eine freiwillige Spende gebeten.

Weihnachtsbäume werden abgeholt

Die Bewohner Heiligenstadts haben am Samstag, 13. Januar, wieder die Möglichkeit, ihren ausgedienten Weihnachtsbaum kostenlos abholen zu lassen. Ab 9 Uhr werden die Jungen und Mädchen der Jugendfeuerwehr sowie die Pfadfinder des Stammes St. Aegidien unterwegs sein, um das Tannengrün in den Straßen einzusammeln. Dafür ziehen sie von Tür zu Tür und nehmen die Bäume direkt entgegen. Wer nicht daheim ist, kann seinen Baum an einer offensichtlichen Stelle zur Mitnahme platzieren. Über eine Anerkennung würden sich die fleißigen Helfer freuen. Nähere Informationen sind per E-Mail an jf@feuerwehr-heiligenstadt.de oder von Montag bis Freitag zwischen 8 und 15 Uhr unter der Telefonnummer 03606/677700 erhältlich.

Kindertheater gastiert in Leinefelde

Das Thüringer Kindertheater „Doncalli“ präsentiert am Montag, 8. Januar, den Märchenklassiker Hänsel und Gretel im Eichsfelder Hof in Leinefelde. Das Märchenspiel ist für Kinder ab zwei Jahren geeignet und dauert etwa 75 Minuten. Beginn ist um 17 Uhr, Einlass und Tageskasse ab 16.30 Uhr. Karten sind für zwölf Euro (Kinder) beziehungsweise 14 Euro (Erwachsene) ab 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn zu haben. Ticketreservierung sind außerdem per Mail an reservierung-doncalli@web.de möglich.

Blick auf die Tierwelt um Leinefelde

Der Regionalverband Obereichsfeld des Naturschutzbundes (Nabu) richtet am Mittwoch, 10. Januar, um 18.30 Uhr seinen Blick auf die Tierwelt rund um Leinefelde. Gehalten wird der Vortrag im Naturschutzzentrum Reifenstein (Im Kloster 5) von Hans-Bernd Hartmann, der laut Nabu als einer der besten Kenner der heimatlichen Flora und Fauna gilt. Voranmeldungen per E-Mail an vorstand@eichsfeld.nabu-thueringen.de sind erwünscht, allerdings nicht zwingend nötig. Der Eintritt ist frei. Von 17.30 bis 18.30 Uhr hält der Nabu zudem eine öffentliche Sprechstunde ab, in der sich Bürger zu Themen des Umwelt- und Naturschutzes Rat holen und ihre Anliegen vorbringen können.

Gemeinschaftstag für Gehörlose

Zu einem Gemeinschaftstag mit Gottesdienst für Gehörlose wird am Sonntag, 7. Januar, nach Heiligenstadt eingeladen. Treffpunkt ist die Kapelle des Marcel-Callo-Hauses in der Lindenallee. Der Gottesdienst beginnt um 11.30 Uhr. Um 13.30 Uhr folgt eine aktuelle Stunde mit anschließendem Kaffee und Kuchen.