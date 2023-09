Nachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld und angrenzenden Regionen

An einem Tag geht es um die Zukunft der Wirtschaft im Eichsfeld. Senioren können die digitale Welt erkunden. Zudem eröffnet eine Musikkneipe die Saison und die Marktschreier sind zu Gast.

Zukunftstag der Eichsfelder Wirtschaft

Wie geht es mit dem Eichsfeld weiter? Wo stehen wir in wenigen Jahren? Mit diesen und weiteren Fragen befasst sich der Zukunftstag der Eichsfelder Wirtschaft, der am Donnerstag, 14. September, von 14 bis 18 Uhr in den Räumen der Wohnungsbau- und Verwaltungs GmbH in der Leinefelder Hahnstraße stattfindet. Gerade in turbulenten und krisengeschüttelten Zeiten gebe es viele Sorgen und Fragen, die die Unternehmer der Region umtreiben, so der Vorsitzende des Wirtschaftsforums Eichsfeld, Christian Hotze. Innovationen und das „berühmte Ärmelhochkrempeln“ statt verzagen und jammern seien schon immer gute Voraussetzungen für die Krisenbewältigung gewesen. Um 14 Uhr wird er den Zu­kunftstag eröffnen. Es folgen Grußworte vom Bürgermeister der Stadt Leinefelde-Worbis, Christian Zwingmann (parteilos), und dem CDU-Bundestagsabgeordneten Manfred Grund. Um 14.30 Uhr hält Frank Nickel, Vorstandsmitglied der Landesbank Hessen-Thüringen, einen Vortrag zum Thema „Die Zukunft im Eichsfeld – Finanzen und Mittelstand“.Dem Impulsvortrag von Landrat Werner Henning (CDU) schließt sich um 16.30 Uhr eine Podiumsdiskussion an, an der Propst Marcellus Klaus, der HVE-Vorsitzende Gerold Wucherpfennig, Arbeitsagenturchef Karsten Froböse sowie Wirtschaftsstaatssekretär Carsten Feller (SPD) teilnehmen werden.

„Aktiv mit Medien“ zeigt Senioren die digitale Welt

Die Zeit ist im ständigen Wandel und die digitale Kommunikation untereinander wird gerade heute immer wichtiger. Vor allem Senioren stellt dies jedoch oft vor große Herausforderungen, da sie den Umgang mit beispielsweise einem Smartphone nie gelernt haben. Aus diesem Grund bietet das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg im Rahmen des Projekts „Aktiv mit Medien“ unter der Leitung von Mitarbeiterinnen und Medienpädagoginnen am Donnerstag, 12. Oktober, von 10 bis 13 Uhr eine Medienschulung für Senioren an. Dabei lernen die Senioren den Umgang mit Diensten, wie „WhatsApp“ oder „Threema“ und das Telefonieren mit Videobild. Dafür dürfen auch eigene Smartphones von zu Hause mitgebracht werden, dies ist jedoch keine Voraussetzung. Falls sie beabsichtigen, ein eigenes Gerät mitzubringen, muss vorher bei der Anmeldung der Geräte-Typ angegeben werden, heißt es in der Mitteilung des Familienzentrums. Der Unkostenbeitrag des Projekts beträgt fünf Euro, einen zusätzlichen Teilnehmerbeitrag gibt es nicht. Die Anmeldung sollte spätestens zehn Werktage vor Kursbeginn erfolgen.

Eichsfelder Wanderwoche startet am Samstag

Eine ganze Woche steht ab Samstag im Eichsfeld im Zeichen des Wanderns. Vom 16. bis zum 23. September gibt es täglich etwas Neues zu entdecken. Acht thematische Wanderungen sollen die Schönheit des Grünen Bandes, des Heiligenstädter Stadtwaldes, Naturerleben rund um die Burgruine Greifenstein, Biberspuren an der Werra oder die Schönheit der Natur rund um die Burg Scharfenstein zeigen. Die Gäste werden von erfahrenen Wanderführern begleitet, die spannende Geschichten über ihre Wanderziele zu erzählen haben. Für die Jüngsten gibt es eine Märchenwanderung und zwei Erzählwanderungen, davon ist die Erzählwanderung am Weltkindertag mit kleiner Kindertagsüberraschung. Das komplette Programm der Wanderwoche und den Flyer zum Download gibt es auf der Webseite der Stadt Heiligenstadt unter www.heilbad-heiligenstadt.de/wandern. Die Woche ist eine Kooperation der Stadt Heiligenstadt mit Duderstadt, dem Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal sowie dem Heimat- und Verkehrsverband Eichsfeld. Anmeldung und weitere Infos: Telefon: 03606/677-903 oder touristinfo@heilbad-heiligenstadt.de.

„Schwarzer Peter“ eröffnet Herbstsaison

Die „Königin des Latin-Blues“ kommt ins Eichsfeld. Vanesa Harbek eröffnet, gemeinsam mit ihrer Band, die Herbstsaison 2023. Die in Berlin lebende Sängerin ist gebürtige Argentinierin hat bereits vier Alben veröffentlicht und ist unter anderem bekannt für Songs wie „Positive Day“ und „It´s crazy“. Ihre Musik zeichnet sich vor allem dadurch aus, das sie ihre Songs teils auf Englisch und teils auf Spanisch singt. Am Samstag, 23. September, tritt sie mit ihrer Band im Musikclub „Schwarzer Peter“ in Heuthen auf. Karten für die Veranstaltung können an der Abendkasse für 15 Euro erworben werden. Einlass ist ab 20 Uhr, Veranstaltungsbeginn ist eine Stunde später.

Marktschreier schreien drei Tage lang

Es wird laut in den kommenden Tagen auf dem Mühlhäuser Untermarkt. Die Gilde der Marktschreier gastiert von Donnerstag bis Samstag, 14. bis 16. September, in der Stadt. Immer zwischen 10 und 19 Uhr verkaufen die Unikate Waren aus ihrem Sortiment direkt von den Wagen. Dazu gibt es flotte Sprüche und gute Stimmung. Die Marktschreier haben sich so markante Namen wie „Nudel-Kiri“, „Käse-Maik“ oder „Aal-Hinnerk“ gegeben. Gemeinsam mit „Wurst-Achim“ schreien sie sich drei Tage lang die Kehlen heiser und werben für ihre Produkte und um Kunden. „Hanseatische Stimmung in Mühlhausen ist garantiert“, heißt es dazu von Organisator Achim Borgschulze. Zu den Unikaten, die bei ihm unter Vertrag stehen gehören auch Blumen-Angie und Milka-Maxxx. Es soll bei dem Treiben laut aber vor allem unterhaltsam zugehen. Dabei komme es auf Originalität, Schlagfertigkeit, Witz, Humor und den Dialog untereinander an.