Nachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld und Göttingen

In Heiligenstadt wird zu einer Ausbildungsmesse mit vielen Firmen eingeladen. Zudem wird zu einer Geflügelschau geladen und zwei interessante Veranstaltungen stehen an. Ein Eichsfelder Bürgermeister spricht mit den Bürgern und vieles mehr.

40 Firmen und Behörden bei Ausbildungsmesse dabei

Zur Heiligenstädter Ausbildungsmesse wird am Freitag, 22. Oktober, von 12 bis 18 Uhr in die Stadthalle eingeladen. „Über 40 Firmen und Behörden präsentieren ihre Ausbildungsberufe für die Jahre 2024 und 2025“, erklärt Marvin König vom Projektteam. Zum Großteil stellen sich die in Heiligenstadt ansässigen Firmen vor, es gibt aber auch überregionale Angebote. Den Besuchern, die sich nicht anmelden müssen, werden Berufe aus aus den Bereichen: Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden, Handwerksbetriebe, Versicherungen, Autohäuser, Banken, Gesundheitswesen und Pflege, Metall- und Elektrobranche, Lebensmittelindustrie und weitere präsentiert.

Landesgartenschau, Friedhof und Jugendclub für Breitenholz im Fokus

Informationen zur Landesgartenschau in Leinefelde, zum Sachstand beim Jugendclub und zum Thema Friedhof erhalten die Bürgerinnen und Bürger des Ortsteils Breitenholz der Stadt Leinefelde-Worbis in der nächsten öffentlichen Ortsteilratssitzung. Zu dieser wird an diesem Mittwoch, 18. Oktober, um 19 Uhr in den Gemeindesaal in der Breitenholzer Hauptstraße eingeladen. Zum Ende der Sitzung ist auch eine Bürgerfragestunde.

Dingelstädter Bürgermeister im Gespräch

Die Urania Bildungsgesellschaft lädt für Donnerstag, 19. Oktober, nach Dingelstädt ein. Unter dem Leitwort „Bürgermeister Dingelstädt direkt“ sollen Bürger die Gelegenheit haben, direkt mit ihrem Bürgermeister Andreas Fernkorn (CDU) in den Dialog zu treten. Beginn ist um 19 Uhr im Bürgerhaus „Franz Hunstock“.

Angebot für junge Künstler im Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg

Das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt hält ein Kreativangebot der besonderen Art für junge Künstler bereit, die ihre kreative Ader ausleben möchten. In einem Töpferkurs für 7- bis 10-Jährige können die Kinder die verschiedenen Eigenschaften des Materials Ton erleben, sich dadurch inspirieren lassen, ihre Kreativität gut entdecken, entfalten und dabei ihre individuellen Werke entstehen lassen. Der Kurs findet jeweils donnerstags am 19. und 26. Oktober sowie am 2. und 16. November in der Zeit von 16.30 Uhr bis 18 Uhr statt. Geleitet wird er von der Kunsttherapeutin Annett Sauer und Beatrix Strecker, die als pädagogische Fachkraft und zudem ebenfalls als Kunsttherapeutin tätig ist. Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 24 Euro. Es wird darum gebeten, ihn zu überweisen. Dazu kommen Material- und Brennkosten, die in bar am Ende des Kurses zu entrichten sind. Anmeldung und weitere Informationen unter Telefon: 036075/690072 und per E-Mail an die Adresse familienzentrum@kerbscher-berg.de.

Rassegeflügelschau in der Stöckeyer Festhalle

Der Rassegeflügelzuchtverein Steinrode-Stöckey lädt auch in diesem Jahr wieder zu seiner Geflügelschau ein. Zu sehen seien werden Tauben, Hühner und Wassergeflügel in verschiedenen Rassen und Farbenschlägen. Die Türen zur Schau öffnen sich am Samstag, 28. Oktober, von 9 bis 17.30 Uhr und am Sonntag, 29. Oktober, von 9 bis 16 Uhr. Die Mitglieder des Vereins kümmern sich auch in diesem Jahr um die Versorgung der Gäste.

Das Wunder der Geburt ist Thema eines Vortrages

Die „Weender Visite“ ist eine Veranstaltungsreihe des evangelischen Krankenhauses Göttingen-Weende. Im Rahmen dieser wird am Dienstag, 17. Oktober, ab 18 Uhr lädt zu dem Vortrag „Unsere Kinder, kommen sie immer von ganz alleine oder brauchen sie manchmal einen kleinen Schups?“ eingeladen. Dr. Georg Fleckenstein, Chefarzt Gynäkologie und Geburtshilfe, spricht an diesem Tag im Seminarraum des Krankenhauses über das Wunder der Geburt. Der Eintritt ist frei.

Yoga-Wochenende im Kloster Gerode

Zum Seminar „Benefit-Yoga – Regeneration durch Asana-Praxis und Tiefenentspannung“ wird vom 20. bis 22. Oktober in das Gesundheits- und Ausbildungszentrum Weg der Mitte im Kloster Gerode eingeladen. Wohltuende Bewegungen und Haltungen in entspannter und achtsamer Ausführung laden ein, nach innen zu gehen und zur Ruhe zu kommen. Körper und Geist erhalten vielfältige Impulse. Anmeldung und nähere Informationen unter Telefon: 036072/8200.