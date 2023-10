Nachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld und Nordhausen

Das Leinebad wurde am Rande des Lunaparks in Leinefelde erbaut.

Am Leinebad ist durch Baustellenverkehr das Pflaster beschädigt. Die Stadt Leinefelde-Worbis nennt die Gründe. Zudem wird zu einem Kurs und einem medizinischen Vortrag eingeladen.

Bauverkehr wegen der Landesgartenschau

Bürger des Ortsteils der Stadt Leinefelde-Worbis haben in den vergangenen Wochen den schlechten Zustand des Pflasters am Leinebad bemängelt. „Was ist den da im Leinebad los? Da fahren irgendwelche Baufahrzeuge lang“, erklärte Dirk Moll (CDU), Ortsteilbürgermeister von Leinefelde, in der Ortsteilratssitzung am Dienstag. Benjamin Richter, Leiter des städtischen Bauamtes, konnte den Grund für den Zustand des Pflasters und der Bauverkehrs schnell erklären: „Das hat mit den Bauarbeiten zu tun, die im Rahmen der Landesgartenschau im Lunapark stattfinden.“ Zu nennen sei hier der Abriss von Tüffers Garten. Auch alle weiteren Arbeiten werden über die Strecke abgewickelt. Sind die Arbeiten abgeschlossen, so Richter, wird alles instand gesetzt.

Kurs rund um das Thema Zucker

Einen Kurs zur Ernährung bietet die Kreisvolkshochschule in Heiligenstadt an. In diesem gibt es Antworten auf Fragen rund um das Thema Zucker und seine Wirkung auf den Körper. Alternativen zum Zucker werden zudem aufgezeigt, und es wird verraten, wie trotzdem der Spaß am gesunden Naschen nicht verloren geht.Der Kurs soll am Donnerstag, 16. November, sowie am Freitag, 17. November, mit jeweils zwei Unterrichtseinheiten in der Zeit von 19.30 bis 21 Uhr stattfinden. Ausführliche Informationen zu dem Kursangebot gibt es auf der Homepage der Kreisvolkshochschule Eichsfeld. Eine Voranmeldung für den Kurs ist erforderlich und online über die Website möglich. Internet: www.kvhs-eichsfeld.de.

Damit es nicht zum tödlichen Stillstand kommt

Herzerkrankungen und lebensbedrohliche Rhythmusstörungen stehen im Mittelpunkt eines öffentlichen Vortrags, zu dem das Nordhäuser Südharz-Klinikum am 1. November in seine Kantine einlädt. Es referiert ab 17 Uhr mit Dr. Meik Lustermann der Chefarzt der Inneren Medizin. Er beleuchtet sowohl die wichtigsten Ursachen als auch Diagnostik und aktuelle Therapieansätze. Oft ist der akute Herz-Kreislauf-Stillstand – der „plötzliche Herztod“ – die erste klinische Manifestation einer bis dato unbekannten Herzerkrankung. Akute, lebensgefährliche Herzrhythmusstörungen haben vielfältige Ursachen: Neben angeborenen elektrischen Störungen des Herzens, angeborenen und erworbenen Herzmuskelerkrankungen und Durchblutungsstörungen der Herzkranzgefäße können auch unbeabsichtigte Medikamentennebenwirkungen einer nichtkardialen Therapie schwerer Erkrankungen Auslöser sein. Der Vortrag am Südharz-Klinikum findet im Rahmen der bundesweiten Herzwochen statt. Ihm soll sich eine Diskussion anschließen, in der Chefarzt Lustermann auch Fragen beantwortet. Die Veranstaltung ist kostenfrei zugänglich, einer Anmeldung bedarf es nicht.