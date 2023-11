Nachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld und seiner Nachbarschaft

Backen für die ganze Familie, eine abgesagte Parteiveranstaltung, weihnachtliche Bastelarbeiten und mehr. Hier gibt es Nachrichten aus dem Eichsfeld kurz und knapp.

Weihnachtliche Basteleien in der Bibliothek

Die Stadtbibliothek Dingelstädt im Bürgerhaus „Franz Huhnstock“ (Bei der Kirche 6) und der Verein für Popular- und Kleinkunst (PuK) laden alle interessierten Kinder und Erwachsenen zum Adventsbasteln ein. Es findet am Sonnabend, 18. November, in der Zeit von 11 bis 15 Uhr statt. Auf Wunsch werden Anleitungen für die verschiedenen kreativen Arbeiten gegeben. Für das benötigte Material wird ein kleiner finanzieller Beitrag erhoben. Während der Öffnungszeit am Samstag besteht auch die Möglichkeit, entliehene Bücher abzugeben und neue auszuleihen.

Adventskränze mit Naturmaterialien selbst gestalten

Mit Tanne, Koniferen, Lorbeer, immergrünen Zweigen und weiteren Naturmaterialien können im Natur-Erlebnistzentrum Gut Herbigshagen in Duderstadt am Donnerstag, 23. November, von 14.30 bis 17 Uhr dekorative Kränze oder Gestecke für die Advents- und Weihnachtszeit gebunden werden. Bitte eine Gartenschere und Handschuhe mitbringen. Erwachsene zahlen 17,50 Euro, Kinder bis zwölf Jahren 15 Euro. Anmeldung und weitere Information: Tel. 05527/914208 oder besucherservice@sielmann-stiftung.de.

Auszeiten für Körper und Seele

Es gibt immer mehr Frauen, die in ihren zahlreichen Rollen mit all ihren Anforderungen kaum mehr Luft zum Durchatmen haben. Da wären Auszeiten für Körper und Seele gut. Das Familienzentrum Kerbscher Berg bietet das Verwöhnprogramm „100 Pro“. Bei diesem üben sich die Teilnehmerinnen in der Kunst der Unterbrechung. Sie lernen Übungen aus den Bereichen Leibarbeit, Atemgymnastik, Entspannung und Ministopper kennen, die helfen, aus dem Hamsterrad des Alltagsgetriebes auszusteigen und neue Kraft zu tanken. Zudem geht es um das Thema „Selbstsorge aus christlicher Sicht“. Den Kurs gibt es am kommenden Montag, 20. November, 17.30 bis 19.15 Uhr. Kosten: zehn Euro inklusive Imbiss.

Entspannung für Kinder

Einen Entspannungskurs für Kinder bietet der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF). Bei diesem lernen die Mädchen und Jungen mit Fantasiereisen, Stilleübungen, Bewegungs- und Wahrnehmungsübungen, wie sie im Alltag selbst Stress abbauen, ihre Konzentration fördern und Ängste überwinden können. Gedacht ist er für Kinder von sechs bis zehn Jahren. Geplant sind sechs Termine, die je eine Stunde dauern. Interessierte können noch einsteigen. Die nächsten Termine: 20. und 27. November sowie der 4., 11. und 18. Dezember jeweils ab 16.30 Uhr in der Erziehungsberatungsstelle Worbis, Elisabethstraße 6. Anmeldung unter der Nummer 036074/31175.

Wichtige Aspekte zu den Themen Trauer und Tod

Zum Thema „Trauer braucht Zeit und Raum“ spricht Leandra Conradi, Koordinatorin im Hospiz Hope, im Rahmen einer Veranstaltung der Urania Bildungsgesellschaft Eichsfeld. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 22. November, um 19 Uhr in den Räumen der Urania in Leinefelde, Kunertstraße 7-11, statt. Anmeldung: Tel. 03605/546151, oder E-Mails an urania@urania-eichsfeld.de.

Backen für die ganze Familie

Die Bildungs- und Ferienstätte Eichsfeld in Uder bietet am Wochenende vom 8. bis 10. Dezember ein Weihnachtsbacken für die ganze Familie an. Gemeinsam soll dabei die besinnliche Adventszeit genossen und viele Leckereien sollen gebacken werden. Vom Vanillekipferl bis zum Christstollen sei für jeden etwas dabei, heißt es in der Ankündigung. Anmeldung: 036083/42311 oder per E-Mail an: info@bfs-eichsfeld.de.

Besondere „Bekehrung“ auf dem Hülfensberg

Die Franziskanerbrüder vom Hülfensberg laden am Samstag, 18. November, ab 9 Uhr zur „Be-Kehrung“ ein und hoffen auf eine rege Teilnahme und Unterstützung dieser Aktion. Es wird darum gebeten, Laubwerkzeuge selbst mitzubringen. Es wird ein Mittagsimbiss gereicht.

Wahlveranstaltung der Grünen findet nicht statt

Die ursprünglich für Sonntag, 19. November, angesetzte öffentliche Wahlplanung der Eichsfeldgrünen findet nicht statt. Dies teilt Katharina Pätzold vom Kreisverband der Partei mit. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.