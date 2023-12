Nachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld und seiner Nachbarschaft

Eichsfeld Tipps für einen gesunden Rücken, kulturelle Höhepunkte, Gelegenheit zur Blutspende und mehr: Hier gibt es Nachrichten aus dem Eichsfeld und den Nachbarregionen kurz und knapp.

Gesundheitskurse an der Kreisvolkshochschule

Die Kreisvolkshochschule Eichsfeld bietet ab Montag, 15. Januar, neue Kurse in Sachen Gesundheit an. Unter dem Motto „Gesunder Rücken“ können sich alle Interessierten an den Standorten Leinefelde und Niederorschel der Förderung ihrer allgemeinen Gesundheit, und im Speziellen der Vorbeugung von Rückenbeschwerden, widmen. In diesen Kursen werden Wirbelsäulengymnastik und funktionelles Muskeltraining mit bewusster Atmung verbunden, was kontinuierlich und richtig ausgeführt zur Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit, der Korrektur der Körperhaltung sowie der Verbesserung der Koordinationsfähigkeit führt. Zwei Kurse beginnen am 15. Januar um 17 und 18 Uhr in den Räumlichkeiten der Kreisvolkshochschule Eichsfeld in Leinefelde. Die Kurse in Niederorschel beginnen am 18. Januar um 17.45 und 18.45 Uhr. Für alle Kurse wird eine vorherige telefonische Kontaktaufnahme unter Telefon: 03606/6504445 empfohlen. Weitere Informationen zu Inhalt, Start und zur Anmeldung sind auf der Homepage www.kvhs-eichsfeld.de zu finden

Ende der Konzertsaison im Jazzclub

Mit einem Auftritt von Markus Burger (Piano) und Jan von Klewitz (Saxophon) beendet der Jazzclub Nordhausen am Freitag, 15. Dezember, um 20 Uhr seine diesjährige Konzertsaison. Seit Beginn ihrer Zusammenarbeit haben die beiden Musiker auf beiden Seiten des Atlantiks Erfolge feiern und in ausverkauften Häusern spielen können. Einlass ist um 19 Uhr. Karten sind per Email an zappa1959@aol.com oder an der Abendkasse erhältlich.

Neue Interpretationen traditioneller Weihnachtslieder

„Die Experten“ alias Reinhard Röhrs und Jan Fritsch geben sich am Freitag, 15. Dezember, auf der Bühne des Café Ringelnatz in Witzenhausen die Ehre. Die beiden Musiker, die bereits seit 30 Jahren gemeinsam tätig sind, interpretieren unter anderem mit Saxophon, Klarinette oder Kontrabass bekannte Weihnachtslieder neu und geben dabei auch so manchen augenzwinkernden Einblick in deren Entstehung. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, der Eintritt kostet 15 Euro. Um Anmeldung unter der Nummer 05542/6199785 wird gebeten.

Gemeinsames Singen vom Weihnachtsliedern

Die Urania Bildungsgesellschaft Eichsfeld bietet allen Interessierten die Möglichkeit, gemeinsam Weihnachtslieder zu singen. „Auch die, die von ihren Musiklehrern gehört haben, dass sie nach Möglichkeit nicht in der Öffentlichkeit singen sollten, können gern dabei sein“, lädt Vereinsvorsitzender Karl-Josef Löffelholz ein. Das Singen findet am Donnerstag, 14. Dezember, ab 19 Uhr in den Räumen der Urania in Leinefelde, Kuhnertstraße 7-11, Eingang 1 statt. Anmeldung unter Telefon: 03605/546151 oder per E-Mail an urania@urania-eichsfeld.de.

Weihnachtliches Ballett in Heiligenstadt

Mit dem Ballett „Nussknacker“ gastiert am Donnerstag, 14. Dezember, um 19.30 Uhr ein Weltklassiker des Genres auf der Bühne des Eichsfelder Kulturhauses in Heiligenstadt. Karten sind an der Theaterkasse Dienstag und Mittwoch von 9 bis 14 Uhr, Donnerstag von 9 bis 17 Uhr, Freitag von 9 bis 11.30 Uhr sowie nach Absprache (unter Telefon: 03606/608060 oder kulturhaus@kreis-eic.de) erhältlich. Tickets können ebenfalls über die Homepage des Eichsfelder Kulturhauses unter www.eichsfelder-kulturhaus.de erworben werden.

Blutspendemöglichkeit in Leinefelde

Der Kreisverband Eichsfeld des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) führt am Mittwoch, 13. Dezember, in der Zeit von 16 bis 19 Uhr eine Blutspende-Aktion in der Kindertagesstätte Sonnenschein in Leinefelde, Leibnizplatz 3, durch. Die Spender erwartet eine Stärkung am Buffet und eine freundliche Betreuung.