Nachrichten für den Landkreis Eichsfeld

Im Leinefelder Repariercafé können demnächst Bücher getauscht werden. In Heiligenstadt entfällt für zwei Tage der Stadtbus auf dem Wilhelm.

Repariercafé in Leinefelde am 30. August geöffnet

In der Bachstraße 2 in Leinefelde öffnet am Mittwoch, 30. August, das Repariercafé wieder seine Türen. Von 14 bis 18 Uhr sind alle eingeladen, die kaputte Alltagsgegenstände in den Bereichen Elektrowerkstatt, Nähwerkstatt oder Fahrradwerkstatt reparieren wollen.

Künftig sollen hier zudem Bücher den Besitzer wechseln können. Deshalb wird ein Büchertauschregal eingerichtet. Unter dem Motto „Gib mir eins – nimm dir eins“ können mitgebrachte Bücher im Regal gegen bereits vorhandene getauscht werden.

Wegen Arbeiten in Heiligenstadt kein Stadtbus in Fußgängerzone

Aufgrund von Wartungsarbeiten an der Polleranlage wird am Donnerstag, 17. August, und Freitag, 18. August, jeweils ganztägig der Stadtbusverkehr durch die Fußgängerzone in Heiligenstadt entfallen. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Die Haltestellen Göttinger Straße und Rathaus werden weiterhin angefahren, heißt es.

Ko-ra-le in Heiligenstadt lädt ein zum Frauencafé

Die Frauenbildungs- und Begegnungsstätte ko-ra-le (Kommen-Rasten-Leben) in Heiligenstadt lädt für Donnerstag, 24. August, in ihr Frauencafé ein. Von 10 bis 12 Uhr haben Frauen, unabhängig von Alter, Nationalität oder Konfession, die Gelegenheit, sich kennenzulernen, Gespräche zu führen, sich auszutauschen, gemeinsam zu basteln oder auch Ausflüge zu machen, teilt die Begegnungsstätte mit.