Nachtragshaushalt in Heiligenstadt einstimmig verabschiedet

Für die Bushaltestelle Margarethenweg in Heiligenstadt wird am Holzweg eine Fußgängerampel gebaut. Die Tiefbauarbeiten durch die Firma Vemowa aus Leipzig sind abgeschlossen. Thomas Berger entfernt die Absperrungen. Aber der Ausbau der Bushaltestelle selbst wird vertagt.

Dass eine Stadtratssitzung durchaus in einer Stunde erledigt sein kann, zeigte sich Dienstagabend in der Stadthalle der Kreisstadt. Möglicherweise lag es an der Begrüßung durch den Ratsvorsitzenden Heinz-Peter Kaes (CDU). Er verwies einmal mehr auf die Coronasituation und darauf, dass solche Sitzungen so kurz wie möglich abzuhandeln seien. „Also: In der Kürze liegt die Würze“, mahnte er die Ratsmitglieder. „Negativ ausgedrückt: Es ist zwar schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Das muss doch nicht sein.“ Das zog scheinbar. Selbst die anwesenden Bürger hatten keine Fragen.