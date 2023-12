Polizei Nackter Mann springt in einer Eichsfelder Stadt in Teich

Heiligenstadt Einen nicht alltäglichen Einsatz hatte am Sonntag die Eichsfelder Polizei. Auch Feuerwehr und Rettungsdienst mussten ausrücken.

Die Polizei wurde am Sonntagmorgen nach Heiligenstadt zum alten Friedhof im Bereich vom Geisleder Tor gerufen. Auf der Straße lief eine unbekleidete männliche Person umher, teilte ein Zeuge mit. Als die Beamten vor Ort eintrafen, sei der Mann weggerannt und in einen Teich des Kurparks gesprungen, so die Polizei. Aufgrund der Außentemperaturen wurden umgehend die Feuerwehr und der Rettungsdienst zur Unterstützung angefordert. Im weiteren Verlauf konnte die Person ergriffen werden. Der 27-Jährige habe sich in einem Zustand befunden, der eine weitergehende medizinische Behandlung im Klinikum Heiligenstadt erforderte. Eine Körpertemperatur von 30 Grad und erhebliche Drogenintoxikation waren gegeben, heißt es.