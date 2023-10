Nächtliche Unfallflucht im Eichsfeld

Gerbershausen. In einem Eichsfelddorf beschädigt ein Autofahrer eine Garage. Danach entfernt er sich rechtswidrig.

In der Gerbershäuser Rasenstraße ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein heller Volkswagen Golf stieß nach Informationen der Polizei beim Rangieren gegen eine Garage und beschädigte diese. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer rechtswidrig vom Unfallort in Richtung Oberstein.

In dem Fahrzeug haben sich nach Angaben von Zeugen mehrere Personen befunden. Der Golf weist Beschädigungen im hinteren linken Bereich auf. Das Gehäuse eines Rücklichts ging durch die Kollision zu Bruch.

Wer den Unfall beobachtet hat oder einen hellen Golf mit den beschriebenen Beschädigungen festgestellt hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eichfeld unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden (Aktenzeichen 0269364).