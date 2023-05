Nächtlicher Einsatz für Heiligenstädter Feuerwehr

In der Nacht von Sonntag zu Montag musste die Feuerwehr Heiligenstadt zu einem Brandt in einer Kleingartenanlage ausrücken.

Heiligenstadt. Eine unruhige Nacht erlebten die Kameraden der Feuerwehr Heiligenstadt. Ihr Einsatz führte zu einer Kleingartenanlage.

Eine Gartenlaube brannte in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Kleingartenanlage „Auf den Liethen“ in Heiligenstadt. Gegen 0.45 Uhr hatten Autofahrer den Brand bemerkt und die Feuerwehr verständigt.

Bei Eintreffen der Brandbekämpfer stand die Gartenlaube bereits zur Hälfte in Flammen. Den Einsatzkräften gelang es, den Brand auf das vorgefundene Ausmaß zu begrenzen. Eine halbe Stunde nach Alarmierung konnte der Einsatzleiter „Feuer unter Kontrolle“ melden. Zuvor musste die Feuerwehr von der Barlachstraße und dem nördlich verlaufenden Radweg her Schlauchleitungen verlegen.

An den Löscharbeiten waren nach Angaben der Feuerwehr Heiligenstadt insgesamt 24 Einsatzkräfte beteiligt. Vor Ort waren außerdem Polizei und Rettungsdienst. Menschen wurden durch den Brand nicht verletzt.