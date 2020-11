Nahrung und Schutz zugleich

Die Lever-Agrar-AG aus Heiligenstadt sorgt auch diesen Herbst wieder für Nahrung der Insekten und Bienen. Auf vielen Flächen haben die Mitarbeiter Bienenwiesen angelegt. Darauf zu finden sind laut Geschäftsführer Ingolf Lerch als Hauptbestandteile Sonnenblumen und Phacelia. „Wir machen das schon seit sieben, acht Jahren“, so Lerch. Sein Unternehmen arbeitet mit Imkern zusammen. „Im Moment wird das Angebot von kleineren Hobbyimkern noch genutzt.“ Nahrung finden auf den Flächen, die am Günteröder Flugplatz und auch entlang der Autobahn angelegt wurden, auch andere Insekten. „Dieses Jahr sind die Wiesen besonders schön geworden, das klappt nicht immer.“ Einen Vorteil hat die Herbstbegrünung zudem: Es ist ein Schutz für den Boden, da so die Nährstoffe nicht ausgewaschen werden. Im Frühjahr werden die Pflanzen in den Boden eingearbeitet.