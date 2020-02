Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Naturpark verrät Jahresprogramm: Radfahren, Wandern und Entdecken

Während das Naturparkzentrum in Fürstenhagen auf die Saison vorbereitet, der Naturerlebnispfad nach dem Einschlag wegen Trockenheit wieder begehbar gemacht wird, ist das Jahresprogramm des Naturparks Eichsfeld-Hainich-Werratal bereits fertig. Und so vielfältig wie die Landschaft des Naturparks, so vielfältig ist auch das diesjährige Angebot.

165 Punkte wurden im neuen Flyer zusammengefasst. 190 gibt es online. Dort kann auch nachgemeldet werden, ein Blick auf die Internetseite lohnt sich also. Claudia Wilhelm, Leiterin des Naturparks, und Uwe Müller von der Naturparkverwaltung blättern im kleinen Heft herum und erklären, wieso auf dem Deckblatt zwei Fahrradfahrer zu sehen sind.

Die Thüringer Tourismus GmbH in Erfurt gibt jedes Jahr eine Kampagne heraus, die flächendeckend bespielt wird. Thüringen als Musikland ist es in diesem Jahr. „Das passt nicht so optimal auf unseren Naturpark“, so Claudia Wilhelm. Gut, dass im Rahmen der Kampagne auch das Radfahren herausgestellt wurde. „Ein paar Highlights dazu finden sich im Kalender.“

„Radfahren, gerade auch mit E-Bikes, erfreut sich immer größerer Beliebtheit, und wir haben mittlerweile richtig gute Radwege in der Region“, sagt Uwe Müller, der auch selbst oft auf zwei Rädern unterwegs ist. Über zehn Fahrradwege gibt es im Naturpark. Das sei schon ein gutes Fundament. Im Jahresprogramm ist dazu beispielsweise „Rad+Fun“ in Großtöpfer vermerkt. Das Radwander-Angebot am 14. Juni für die ganze Familie startet um 9.15 Uhr mit einem Gottesdienst in der Radwegekirche „Der gute Hirte“ in Großtöpfer, außerdem gibt es einen Markt und Musik.

Schon im April kommen vor allem Mountainbiker auf ihre Kosten. Denn die SG Lutter 1922 lädt am 25. April zum 18. Naturpark-Crosslauf ein, der wieder mit dem 2. Mountainbike-Marathon verbunden ist. Und dann kann man sich noch am 13. September auf das Rad schwingen und zusammen mit Stefan Sander und Berni Mergel auf dem Kanonenbahnradweg von Dingelstädt nach Eschwege radeln. Dieses Angebot ist eine Wanderbus-Radtour.

Der Kanonenbahnradweg, so Uwe Müller, soll auch in Zukunft mehr in den Vordergrund gerückt werden. Man arbeite an einem Flyer zum Thema. Auch möchte er eine Naturparkrunde etablieren. Sie soll von Heiligenstadt über die Südeichsfeld-Radweg-Route nach Kalteneber, dann über den Bahndamm nach Fürstenhagen und von dort durch den Lengenberg nach Lutter führen. Dann radelt man nach Uder und auf dem Leine-Heide-Radweg zurück nach Heiligenstadt. „Das Naturparkzentrum befindet sich in etwa auf der Hälfte der Strecke und hat mit E-Bike-Ladestation und Versorgungspunkt ideale Bedingungen für eine Rast. Es ist wirklich eine wunderschöne Route.“

Wer kein großer Rad-Fan ist, findet im Jahresprogramm aber noch allerhand andere Angebote. In den bevorstehenden Winterferien, genauer gesagt am kommenden Mittwoch, 12. Februar, zum Beispiel, werden Kinder und Familien in das Naturparkzentrum eingeladen, um gemeinsam mit dem Team Nistkästen zu bauen. Am 25. April gibt es ein ganz neues Angebot. Mit Stefan Sander und Thomas Wiechmann kann man da dem Biber in der Werra auf die Spur kommen – und zwar im Schlauchboot die Werra aus der Biber-Perspektive erkunden.

Außerdem beinhaltet der Kalender den 25. Bauernmarkt in Kallmerode und auch einige Veranstaltung zum Gedenktag der Deutschen Einheit, die sich in diesem Jahr zum 30. Mal jährt. Die Angebote binden alle Partner des Naturparks ein. Im Eichsfeld zum Beispiel die Bildungs- und Ferienstätte Uder, den Schaugarten Schönhagen, Hof Sickenberg, das Grenzmuseum Schifflersgrund, den Klausenhof.

Claudia Wilhelm und Uwe Müller sowie die Ranger des Naturparks freuen sich auf viele Interessierte und können auch verkünden, dass der Naturlehrpfad in Fürstenhagen wohl schon Ende des Monats wieder zum Spielen und Entdecken bereit sein wird.

Alle Angebote des Jahresprogramms gibt es in der Übersicht im Internet auf www.naturpark-ehw.de