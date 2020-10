Naturschutzpreis für vielfältiges Engagement bei Beberstedt

„Seit dem die Hecke so schön wächst, sind auch wieder Rebhühner hier“, sagt Peter Krippendorf und zeigt mit der Hand entlang des Feldes zwischen Beberstedt und Breitenbich. Diese fünfreihig aufgebaute Hecke verbinde das Forstrevier Rosenhagen mit dem Biotop Landgraben und biete als 800 Meter langer Windschutzstreifen auch Lebensraum für Amphibien, Reptilien, Kleinsäuger und eben Vögel, erklärt der Dingelstädter. Sie ist Teil der Naturschutzprojekte, die der Jagdpächter innerhalb des Gemeinschaftsjagdbezirkes Beberstedt und Silberhausen umgesetzt hat. Für sein Engagement in diesem Bereich hat er nun den Naturschutzpreis der VR Bank Mitte im Bereich der Jägerschaft Worbis bekommen.

Dieser ist mit 1500 Euro dotiert und das Geld werde in diese Projekte fließen. Neben dem Windschutzstreifen zählen auch sogenannte Wildäcker dazu. Drei Hektar von ihnen bewirtschaftet er, hat sie zum Teil selbst von Landbesitzern gepachtet. Beackert werden sie nach einem Vierfelderprinzip, zum größten Teil als Blühflächen. „Dadurch unterstützen wir eine Vielzahl von Insekten und Spinnentieren. Das ist gerade in der Zeit des allgemeinen Insektensterbens von großer Bedeutung. Es ist eine Freude dieses rege Treiben der Insekten in der Blütephase zu beobachten.“

Vielzahl der Insekten ziehtvermehrt seltene Vögel an

Und die Vielzahl an Insekten fördere die Erhöhung der Anzahl von verschiedenen Singvogelarten. Peter Krippendorf habe an seinen Wildäckern selten gewordene Arten wie den Dompfaff, den Neuntöter oder die Beutelmeise beobachten können. „Natürlich werden die Blühmischungen auch gern vom Rehwild, Hasen und dem seltenen Rebhuhn angenommen.“ Auch Horn-, Weiß- und Rotklee sowie Topinampur und Mais stehen dort.

Weiterhin gehört zu seinem Engagement auch das Pflanzen von Solitärbäumen, die als ökologische Trittsteine fungieren können, Vögeln Nistplatz und Insekten Lebensraum bieten. Zwei Winterlinden am „Lieben Gott“ in Silberhausen wurden in diesem Rahmen gepflanzt. Auch die Pflege alter Obstbäume zählt dazu. „Zwei davon in der Gemarkung Silberhausen bieten einem Steinkauz eine Bruthöhle sowie Wildbienen Unterschlupf.“

Biotopverbünde schaffen, stehe für Peter Krippendorf weit oben auf der Liste. Gräben spielen dabei eine wichtige Rolle. Dazu wurden in den vergangenen Jahren über 100 Bäume entlang solcher Gräben, zum Beispiel zwischen der ehemaligen Kleinbahn und dem Forstrevier Geney, gepflanzt.

Auch wurde eine über Jahre illegal genutzte Mülldeponie mit Bäumen und Sträuchern besetzt. In seinem Jagdgebiet befinden sich außerdem zwei Rotmilanhorste. Dort bespreche man fortwährend das Brutgeschehen und strebe brutunschädliche Einschläge in der Nähe mit den Förstern ab.

Im Revierteil Silberhausen will Peter Krippendorf noch einmal in diesem Herbst angreifen. Dort mussten aufgrund von Trockenheit und Schädlingen zahlreiche Fichten gefällt werden. Zusammen mit den Enkeln will der Jagdpächter dort vor dem Winter wieder Bäume pflanzen.

Helfer und Unterstützerauf allen Ebenen sind nötig

„Das alles geht nicht ganz allein“, sagt Peter Krippendorf. „Man braucht verlässliche Partner und davon habe ich viele.“ So zum Beispiel die Jagdgenossenschaften Beberstedt und Silberhausen: Die unterstützen die Vorhaben inhaltlich und finanziell, sowie die Bauern der betroffenen Landwirtschaftsbetriebe, die Land tauschten oder mit Technik aushalfen. Die Gemeindeverwaltungen Dünwald und Silberhausen stellten kommunale Flächen, also Gräben und Streifen, zur Verfügung aber beantragten auch mit Peter Krippendorf zusammen Fördermittel und schickten ihre Bauhofmitarbeiter zum Helfen. Auch die Bürgerinitiative „Für ein lebenswertes Dorf“ in Silberhausen zählt er auf, den Landesjagdverband, die Stiftung Lebensraum Thüringen und nicht zuletzt die Jägerschaft Worbis.