Nervenkitzel in einem Ortsteil von Leinefelde-Worbis bis zur letzten Sekunde

Birkungen. Spannende Wettkämpfe gab es bei den Offenen Sächsischen und Thüringischen Landesmeisterschaften in einem Eichsfelder Dorf. Und es half das Daumendrücken für den Lokalmatador.

Es waren zwei Tage voller Nervenkitzel. Fast 40 Gespanne aus Thüringen, Sachsen und den angrenzenden Bundesländern reisten ins Eichsfeld, um an den Offenen Sächsischen und Thüringischen Landesmeisterschaften der Zweispänner und Einspänner Pony auf dem Fahrsportgelände der SG Birkungen 07/Abteilung Pferdesport teilzunehmen, sagt Sarah Wenderoth von der Sportgemeinschaft und ist noch ganz begeistert.

Neben besten Bedingungen auf dem Dressurviereck und dem großzügigen Aufwärmplatz sei es vor allem das Wetter gewesen, das pferdefreundlicher nicht hätte sein können. Und während sich die Gastgeber freuten, viele altbekannte Fahrerinnen und Fahrer zu begrüßen, steht das Turnier bei den Gästen fest im Kalender. Ganz begeistert waren die Veranstalter von den Nachwuchssportlern, die das Angebot der Anfänger-Prüfungen für sich oder auch junge Pferde nutzten, weiß Sarah Wenderoth. Denn in der Meisterschaftswertung der Pony Einspänner war es eines dieser Thüringer Nachwuchstalente, das nach der Wertung aller drei Teilprüfungen – Dressur, Hindernisfahren und Geländeprüfung – die Nase vorn hatte.

Philipp Frank (PSV Wenigenauma) sicherte sich Dank sehr guter Platzierungen in den beiden ersten Teilprüfungen und einem Sieg in der Geländeprüfung mit seinem Pony Cooper den Landesmeistertitel. Den der Vizelandesmeisterin der Einspänner Pony holte sich Birgit Dammer (RFV Waldhof) mit ihrer Haflingerstute Savanna.

In der Konkurrenz der Zweispänner Pony blieb es bis zur letzten Sekunde spannend. Nach einer beeindruckenden Vorstellung im Dressurviereck, die von Harmonie, Eleganz und hochmotivierten Pferden geprägt war, sei Wolfgang Wenderoth vom heimischen Verein als Sieger der Prüfung der Zweispänner Pony hervorgegangen, so die Birkungerin.

Doch auch Jana Lunze aus dem sächsischen Pulsnitz wurde mit sehr guten Wertungen belohnt. Vor der letzten Prüfung, der Geländefahrt, trennte die beiden nur ein Punkt. Mit schnellen und sicheren Runden in den Hindernissen konnte Wolfgang Wenderoth mit seinen beiden Welsh-B Ponys Birkenstein’s Primadonna und Birkenstein’s Sirius die kombinierte Prüfung für sich entscheiden und somit verdient die Schärpe des Thüringer Landesmeisters der Zweispänner Pony entgegennehmen.

Jana Lunze freute sich dennoch zurecht über ihren Sieg in der sächsischen Meisterschaftswertung und verwies Denny Petke und Detlef Landgraf auf die Plätze zwei und drei, so Sarah Wenderoth. Bei den Zweispänner Großpferden war es erneut Daniel Stötzer (RFV Linderbach), der sich den Thüringer Landesmeistertitel mit seinen Rappen Alibi und Nila sicherte. Den Vizelandesmeistertitel errang Jens Kotlinsky (PSV Wenigenauma), während sich Hubert Jäschke (RFV Mohlsdorf) über den dritten Platz in der Meisterschaftswertung freute.

Die Sächsische Landesmeisterschaft der Zweispänner Großpferde gewann Uwe Tischer mit seinen Schweren Warmblütern Felix und Gerd vor Christoph Schlitter und Anett Körner. Der Verein dankt allen Fahrern und ihren Teams, den Sponsoren und Helfern.