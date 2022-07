Neubesetzung, Bauvorhaben und noch mehr in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Der Stadtrat Heiligenstadt hat einiges zu besprechen:

Der Stadtrat Heiligenstadt tagt am kommenden Dienstag, 12. Juli, öffentlich ab 17 Uhr in der Stadthalle. Neben Bürgerfragestunde und den Berichten von Seniorenbeirat und Jugendparlament geht es zunächst um die Neubesetzung der Ausschusssitze der Fraktion„Menschen für Heiligenstadt“. Auf der Tagesordnung stehen weiter Ermächtigungen des Bürgermeisters zur Beschlussfassung in den Gesellschafterversammlungen der Klinikgesellschaft Heilbad Heiligenstadt, der Vital Heilbad Heiligenstadt GmbH & Co. KG und der Kommunalen Wohnungsgesellschaft Obereichsfeld . Beschlossen werden soll weiter der Nachtragshaushalt der Stadt und ein Vertrag zur Betreibung der Kindertageseinrichtung„St. Lioba“ im Ortsteil Günterode.

Weitere Themen der Sitzung sind die Bestellung eines Wegewartes für den Stadtwald und eine Vereinbarung mit dem Gewässerunterhaltungsverband Leine/Frieda/Rosoppe (GUV) zur Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen im Ortsteil Günterode. Zudem geht es um einige Bebauungspläne im Stadtgebiet, um eine überplanmäßige Ausgabe und den Beschluss des Forsteinrichtungswerk für den Stadtwald in den Jahren 2022 bis 2031.