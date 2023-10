Neue Fortbildungsmöglichkeiten für Eichsfelder

Leinefelde. Die Kreisvolkshochschule Eichsfeld bietet im November neue Kurse an. Dabei geht es sowohl um handwerkliche als auch technische Fähigkeiten.

Die Kreisvolkshochschule Eichsfeld (KVHS) bietet am Standort Leinefelde (Konrad-Martin-Straße 101) einen besonderen Patchwork-Nähkurs an. Ab Dienstag, dem 7. November, steht an sechs Abenden um jeweils 18.30 Uhr die Nähmaschine und vielleicht auch der erste Weihnachtsstern des Jahres im Mittelpunkt.

Ziel des Kurses ist es, unter fachkundiger Anleitung das Anfertigen eines Weihnachtssternes mit dem traditionellen Patchworkmotiv „Lone Star“ zu erlernen. Diese Bezeichnung leitet sich von der Form des Sterns ab. Der anzufertigende „Lone Star“ stellt die textile Grundlage für das Design eigener Patchworkkreationen dar, wobei der Fantasie und Kreativität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer kaum Grenzen gesetzt sind.

Voraussetzung für ein gutes Gelingen sind Vorerfahrungen im Umgang mit der Nähmaschine. Zum Kurs muss eine eigene Nähmaschine mitgebracht werden. Das Material kann nach Absprache auch von der Kursleiterin bezogen werden.

Zudem bietet die KVHS, ebenfalls am Standort in Leinefelde, einen speziellen Kurs aus dem EDV-Bereich an. Ab Dienstag, dem 14. November, 18 Uhr geht es an zehn Abenden um das Kalkulationsprogramm Excel 2016.

Dabei werden den Kursteilnehmern Kenntnisse sowohl über Aufbau, Arbeitsweise und Funktion als auch über das Herstellen von Bezügen und die Leistungsmerkmale eines typischen Kalkulationsprogramms vermittelt. Die Teilnehmenden erlangen in diesem Kurs die Fähigkeit, Kalkulationstabellen zu erstellen, zu formatieren, auszuwerten sowie ausgewählte Daten in Diagrammen anschaulich darzustellen. Voraussetzung für den Kursbesuch sind laut Angaben der KVHS Grundlagenkenntnisse der EDV.

Anmeldung und Informationen unter Telefon: 03606/6504445 und online unter: www.kvhs-eichsfeld.de.