Neue Hinweistafel für einen besonderen Ort im Eichsfeld

Siemerode. Die Fegebankswarte bei Heiligenstadt hat für die Geschichte der Region eine besondere Bedeutung. Nun soll eine Hinweistafel aufgestellt werden.

Die Fegebankswarte hat für die Geschichte der Region eine besondere Bedeutung, denn dort war jahrzehntelang der Versammlungsort der Landstände des Eichsfeldes. Die Urania-Bildungsgesellschaft Eichsfeld hat im vergangenen Jahr an der Warte Erklärungstafeln (Archivfoto) aufgestellt. Nun soll an der Straße zwischen Heiligenstadt und Siemerode zusätzlich zu den kleinen Schildern an dem Baum am kommenden Donnerstag, dem 17. August, um 17 Uhr eine Hinweistafel zur Fegebankswarte aufgestellt werden, teilt die Urania mit. Aus verkehrstechnischen Gründen müsse die Tafel, die von der Jagdgenossenschaft Siemerode und der Bildungsgesellschaft hergestellt wurde, jedoch 30 Metern Abstand zur Straße haben.

Nach der Enthüllung der Hinweistafel werden die Teilnehmer noch zum Besuch der Warte selbst eingeladen. Dort könne auch die Landwehr besichtigt werden, heißt es in der Mitteilung. Für Speis und Trank wird an diesem Tag auch gesorgt sein.

Interessierte, die gern an der Veranstaltung teilnehmen wollen, müssen sich laut Urania diesmal auch nicht anmelden.