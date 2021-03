Neue Kläranlage für Hundeshagener Freibad

Für den Betrieb des einzigen Freibades in der Stadt Leinefelde-Worbis investiert die Sport und Freizeit GmbH in eine neue Kläranlage. „Die alte Anlage befand sich im Außenbereich und war marode“, sagt Geschäftsführer Andreas Ebert. Mit Blick auf die Umwelt sei diese Maßnahme dringend erforderlich gewesen, da dass Abwasser sonst einfach in das Erdreich gelangt wäre. Die neue Anlage entsteht auf dem Gelände des Freibades. Gerhard Arnhold vom beauftragten Bauunternehmen Birkefeld errichtet die Anlage mit seinen Kollegen und stellt die Anschlüsse wieder her.