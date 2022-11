Neue Kläranlage in Schwobfeld in Betrieb genommen

Schwobfeld. Der Zweckverband Obereichsfeld investiert für den Ort mehr als eine Million Euro.

Eine maßgeschneiderte Abwasserlösung ist für die rund 100 Einwohner zählende Gemeinde Schwobfeld entstanden. Innerhalb von elf Monaten hat die EW Wasser, Tochtergesellschaft der Eichsfeldwerke, für den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld (WAZ) eine vollbiologische Kläranlage errichtet.

Zur feierlichen Einweihung am Freitag begrüßten Ottmar Föllmer, Vorsitzender des WAZ, und Ulrich Gabel, Geschäftsführer der Eichsfeldwerke, Schwobfelds Bürgermeister Andreas Müller, den stellvertretenden Landrat Gerald Schneider, sowie weitere geladene Gäste. Rund 1,1 Millionen Euro habe der Zweckverband in die zentrale Abwasseraufbereitung inklusive aller Zu- und Ableitungen sowie den Kanalausbau in der Brunnenstraße investiert, berichtet Unternehmenssprecherin Sarah Kaufung. Mit 301.000 Euro hat das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz den Bau der Kläranlage und des Schmutzwasserkanals gefördert.

Individuelle Lösungen für die kleine Gemeinde

Bereits 2016 startete die Gemeinschaftsmaßnahme „Grundhafter Ausbau der Ortsdurchfahrt (Kreisstraße)“. Der Verlegung der Kanalisation folgte nun der Bau der Ortskläranlage. Nach Dietzenrode, Zaunröden und Katharinenberg ist dies laut Unternehmensangaben die vierte Anlage mit weniger als 200 Einwohnerwerten im Verbandsgebiet.

Diese Größe entspricht dem Schwellenwert, ab dem eine öffentliche Abwasserbehandlung nach dem Thüringer Wassergesetz vorgeschrieben ist. Aufgrund der geringen Fläche und Einwohnerzahl erforderte der Bau eine individuelle Lösung, die erstmalig zum Einsatz kam. Im Schönungsteich, durch welchen das biologisch gereinigte Wasser fließt, wurde eine Teichwand aus Teichfolie eingesetzt, die stets mit der Wasserhöhe korrespondiert. Sie diene der zusätzlichen Nachklärung, indem sich Schlamm vor der Folie auf dem Grund absetzt und das Wasser durch die Perforation weiterfließen kann, erläutert Sarah Kaufung.

Dieses System sei nicht nur kosteneffizient, sondern auch platzsparend, da auf einen zweiten Teich zur weiteren Qualitätsverbesserung verzichtet werden könne.

Relativ wenig Energieverbrauch

Bevor das Abwasser in den Schönungsteich eingeleitet wird, durchfließt es rotierende Scheibentauchkörper. An diesen siedeln sich Mikroorganismen an, die durch die fortlaufende Bewegung ins Abwasser getaucht werden und anschließend zum Verstoffwechseln an die Umgebungsluft gehoben werden. Bei diesem Verfahren werde nur ein Teil des gesamten Wasservolumens bewegt, weshalb sich diese Anlage mit einem jährlichen Energiebedarf von durchschnittlich 19,3 Kilowattstunden pro Einwohner als besonders energiesparend erweise, so Kaufung.

Mit dem Bau sei durch die EW Wasser innovative Technik individuell an die Gegebenheiten der Gemeinde angepasst worden. Darüber hinaus werde diese neue Anlage den Schwobbach, ein leistungsschwaches Gewässer, wesentlich entlasten und einen wertvollen Umwelt- und Gewässerschutzbeitrag leisten. Um den Schwobfeldern Besonderheiten und Funktionsweise der Anlage vorzustellen, aren sie am Freitagnachmittag zum Tag der offenen Tür eingeladen.