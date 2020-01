Neue Lehrer für Nordthüringen: Pädagogen leisten Amtseid in Worbis

Kaum Platz finden die jungen Frauen und Männer auf dem Flur im Staatlichen Schulamt Nordthüringen. Dieses hat am Donnerstag zur Einstellung und damit verbunden zur Abgabe des Amtseides geladen. Sieben neue Lehrerinnen und Lehrer für Gymnasien, sieben für Regelschulen, zehn für Grundschulen, zwei für Förderschulen, drei für Gemeinschaftsschulen und ein Berufschullehrer wurden zu Beamten auf Probe ernannt. Hinzu kamen noch zehn Lehrer im Angestelltenverhältnis und 31 Lehramtsanwärter für die verschiednen Schulformen.

Im vergangenen Jahr 211 unbefristete Stellen besetzt

Während die neuen Lehrer ihre Tätigkeit an den Schulen aufnehmen, werden die Lehramtsanwärter in der zweiten Ausbildungsphase durch den Seminarschulverbund in Nordthüringen betreut und ausgebildet. „Dies ist wichtig, damit die jungen Leute das flache Land kennenlernen, um Vorurteile abzubauen“, sagt Bernd Uwe Althaus, Leiter des Nordthüringer Schulamtes. Die zukünftigen Lehrkräfte absolvieren in Leinefelde an den Grundschulen und in den anderen Schulformen in Nordhausen ihre Referendarzeit.

Im vergangenen Jahr konnten 211 Stellen von 256 unbefristeten Stellen im Schulamtsbezirk besetzt werden. Laut Althaus eine gute Quote, mit der man aber nicht zufrieden sei, da jeder fehlende Lehrer auch Unterrichtsausfall nach sich zieht. Dieser liege in Nordthüringen bei fünf Prozent. Es könne immer mal wieder zu besonderen Situationen an einzelnen Schulen kommen, wenn zum Beispiel gleichzeitig mehrere Lehrkräfte krank werden, dann werde aber schnell gehandelt.

Große Probleme in der Förderpädagogik

Große Probleme habe man bei der Besetzung der freien Stellen in der Förderpädagogik. Nur ein Drittel der offenen Stellen konnte man hier im vergangenen Jahr besetzten. Erfreuliche Nachrichten hatte Althaus hingegen mit dem Blick auf die Gymnasien zu berichten. Hier konnten 2019 alle Stellen wieder besetzt werden. Auch in diesem Jahr rechnet der Schulamtsleiter mit einer ähnlichen Anzahl an Neubesetzungen für Nordthüringen. Das Schulamt ist für 4500 Beschäftigte an 160 Schulen verantwortlich.