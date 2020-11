Neun Jahre lang sind im Landkreis Eichsfeld die Mindestgebühren für die Müllabfuhr unverändert geblieben. Jetzt aber steht der Abfallwirtschaftsplan für die Jahre 2021 bis 2025 auf dem Plan. Zum Beispiel in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses am Mittwochnachmittag.

Der Kalkulationszeitraum für die Abfallgebühren endet am 31. Dezember dieses Jahres. Allein deshalb sei eine neue Gebührenkalkulation zu beschließen, stellte Landrat Werner Henning (CDU) die Beschlussvorlage vor, die die Eichsfeldwerke erarbeitet hatten. Allerdings solle bis zur Verabschiedung eines neuen Abfallwirtschaftskonzeptes das bisherige System bestehen bleiben. Das heißt, es wird erst einmal keine Änderung des Entsorgungssystems an sich vorgeschlagen. Ein neues Konzept soll im Laufe des kommenden Jahres umgesetzt und zum 1. Januar 2022 in Betrieb genommen werden.

Mindestgebühr von 10 Cent pro Liter ist nicht mehr ausreichend

Doch bereits ab 1. Januar soll eine neue Gebührenordnung in Kraft treten, die vorerst ein Jahr gilt. Die Berechnungen und Prognosedaten, so hieß es, hätten ergeben, dass man mit der Mindestgebühr von 10 Cent pro Liter nicht mehr auskomme, sie jetzt schon bei 12 Cent liegen müsste. Waren es im Jahr 2019 noch 42 Liter pro Einwohner im Monat, lag man im ersten Halbjahr 2020 schon bei 44. Für die Neukalkulation habe man den Mittelwert von 43 Litern pro Monat zugrunde gelegt. Und diese Änderung von 2 Cent soll am 1. Januar 2021 in Kraft treten.

Im Vordergrund für diese Entscheidung stehe die Entsorgungssicherheit für den Landkreis und seine Bewohner in den kommenden Jahren. Sie solle weiter zur Abfallvermeidung und zum schonenden Umgang mit Umweltressourcen beitragen.

In dieser Mindestgebühr seien die Abfuhren des Hausmülls, der Gelben Säcke, die Leerung der Altpapiertonne alle vier Wochen, Sperrmüll- und Elektronikschrottabfuhr ein Mal jährlich auf Abruf, Sonderabfall-Kleinmengen-Sammlungen, die Annahme und Entsorgung von Bioabfällen im Bringsystem und viele andere Leistungen enthalten.

Schwerpunkt liegt auf biologischem Abfall

Viel Diskussion gab es im Kreisausschuss am Mittwoch dazu nicht. Man griff dort eher voraus, unterhielt sich über das neue Konzept, dessen Hauptaugenmerk auf dem biologischen Abfall liegen soll. „Wir wollen nicht jedem eine Biotonne vor die Haustür stellen, vor allem nicht im ländlichen Raum“, sagte Werner Henning.

Als „Arbeitstitel“ nannte er die Möglichkeit, jedem Dorf eine Stelle zur Entsorgung von biologischem Abfall zur Verfügung zu stellen. Dann sei eine weitere Erhöhung der Gebühren nötig, allein schon wegen der Logistik.

Auf Nachfrage von Horst Dornieden (CDU), ob man da nicht einfach die schwarze Tonne größer machen könnte, antwortete der Landrat, dass biologische Abfälle eben möglichst nicht in dieser Tonne landen sollten. Mit dem neuen Konzept wolle man Mülleinsparung fördern und gegebenenfalls auch den Abfuhrrhythmus ändern. Doch momentan ändere sich daran erst einmal nichts.

Der Ausschuss gab die Beschlüsse zur Kalkulation der Gebühren und zur Änderung der Abfallgebührensatzung als Empfehlung einstimmig in den Kreistag, der darüber am 9. Dezember entscheiden wird.