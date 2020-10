Morgens die Schuhe zuschnüren, ins Auto, aufs Fahrrad oder in den Bus steigen, um ins Büro zu fahren, dort den Computer hochfahren – und nach getaner Arbeit abends wieder nach Hause. Das ist das klassische Prinzip der Arbeit. „Das muss aber so nicht sein“, sagen Elena Lopez und Claudio Garcia. „Gerade die Corona-Situation hat doch gezeigt, dass Büroarbeit auch anders funktioniert.“

In erster Linie geht es nicht um die so genannte Home Office, also wenn das heimische Wohnzimmer zum Büro wird. „Es geht vielmehr darum, Menschen zusammenzubringen, die enorm etwas für eine Region leisten können, sich aber einfach noch nicht kennen“, meint Elena Lopez. Und da kommt ein neuer Begriff ins Spiel: Coworking-Space. „Einen griffigen deutschen Begriff haben wir noch nicht gefunden“, hebt Claudio Garcia bedauernd die Hände. Es gehe aber darum, dass Arbeit nicht zu Hause oder im festen Büro passieren muss, sondern man tage-, wochen- oder monatsweise Büroflächen anmieten kann, sich quasi Arbeitsräume teilt, so dass sich immer wieder neue Menschen kennenlernen, sich somit Netzwerke ergeben, neue Ideen, neue Synergien. Vor allem Selbstständige sollen sich angesprochen fühlen. „Das kann alles sein: Kreatives, IT, Technik, Architekten… die Bandbreite ist ganz groß.“ Und genau das sei das Faszinierende: Man weiß nie, was kommt, wen man kennenlernt, was sich neues ergibt.

Idee der teilbaren Büroräume

Claudio Garcia hat Eichsfelder Wurzeln mütterlicherseits, väterlicherseits zieht es ihn nach Lateinamerika, genauer gesagt Kuba. Zweisprachig aufgewachsen, studierte er Internationale Betriebswirtschaft in Münster, dann Internationalen Vertrieb in Costa Rica. „Dort habe ich mit Kommilitonen ein erstes kleines Unternehmen gegründet, dann noch zwei weitere mitbegründet, unter anderem einen speziellen Online-Shop in Mexiko.“ In Costa Rica lernte er Elena Lopez kennen, die ebenfalls studierte, Internationale Beziehungen. Bald war beiden klar, dass sie ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland setzen wollen, nah bei Claudios Familie. „Und ich mag die Kälte“, sagt Elena Lopez mit einem breiten Lächeln. „Ich freue mich auf den Winter.“

Die Idee der teilbaren Büroräume faszinierte sie sofort. „Ich hatte ein Stipendium für das Studium, das heißt, ich musste auch Vollzeit studieren. Aber ich musste auch leben, also auch Vollzeit arbeiten.“ Beides zusammenzubringen habe für sie erst mit dem Coworking funktioniert. Nachdem sie ihren Bachelor hatte, packten beide die Koffer und kamen nach Deutschland. Elena schiebt nun an der Uni Göttingen ihren Master-Abschluss in „Regionalmanagement und Wirtschaftsförderung“ hinterher. Claudio arbeitet als Gründungsberater in Göttingen.

Recht auf mobiles Arbeiten als Chance

Die Idee, das, was in vielen Ländern der Welt seit Jahren und auch in Berlin schon seit 15 Jahren funktioniert, auch im Eichsfeld zu etablieren zu versuchen, kam ihnen, als sie auf ein Programm des Thüringer Zentrums für Existenzgründung stießen, das Elena sofort absolvierte. „Fast Forward hieß es, schnell vorwärts.“ Dabei kam das Thema wieder auf. „Ich bin durch die Heiligenstädter Innenstadt gelaufen und habe geschaut, wo solche Büros möglich wären. Es gibt Potenzial“, sagt sie. Und seit Corona sehe man ja, dass neue Formen der Arbeit funktionieren und was alles möglich ist. „Das Recht auf mobiles Arbeiten ist einfach cool.“

Die beiden sehen in dieser neuen möglichen Form der Arbeit, wenn sich die Menschen auch darauf einlassen, eine Menge Vorteile. „Man lernt stets neue Leute kennen, sitzt auch nicht allein am Tisch beim Mittagessen. Sich auszutauschen, kreativ zu arbeiten, neue Produkte zu entwickeln, mit Menschen, die genauso ticken, das ist das Ziel“, erklärt Claudio Garcia. „Man muss eventuell weniger pendeln, das bedeutet auch weniger Stress, man ist flexibler, die Lebensqualität steigt, und es gibt auch mitunter Perspektivenwechsel“, fügt Elena Lopez hinzu. „Und weniger pendeln tut nicht nur dem Geldbeutel, sondern auch dem Klima gut.“

Offene Ohren in der Stadt und im Landkreis

Mit Unterstützung der Stadt Heiligenstadt haben die beiden eine Online-Umfrage gestartet, einmal auf einer Website, zum andern über soziale Netzwerke. „Die Resonanz ist überwältigend, binnen kurzer Zeit hatten wir über 100 Rückmeldungen. „Scheinbar haben wir den Zeitgeist auch hier getroffen und bei vielen Leuten Kopfzerbrechen ausgelöst, dass es auch anders als bisher gehen kann.“ Es habe Antworten gegeben wie: So etwas brauchen wir unbedingt, darauf warten wir. „Der Bedarf ist also da. Wir wollen die Idee hier nur ein bisschen anschieben“, sagt Claudio Garcia. „Wir sind überzeugt, dass das die Arbeit der Zukunft ist.“ Auch mit dem Landkreis Eichsfeld habe man gesprochen und sei auf offene Ohren gestoßen.

Die Umfrage, zu der die beiden herzlich einladen, läuft online noch bis zum 19. Oktober, insgesamt vier Wochen. Im November dann wollen nach der Auswertung die beiden zu einer Informationsveranstaltung einladen. „Wenn die Corona-Zahlen wieder steigen, auch durchaus virtuell, im Internet als Art Konferenz.“ Und eine Möglichkeit, solche Coworking-Spaces in Heiligenstadt einzurichten, gebe es auch schon. „Aber dazu sagen wir erst etwas, wenn die Zeit reif ist.“

Zur Umfrage: www.kurzelinks.de/mus6 oder www.fb.com/coworkingeichsfeld.