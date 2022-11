Neue Selbsthilfegruppe trifft sich in Leinefelde

Leinefelde. „Long go Fit“ beschäftigt sich mit mehr Lebensqualität und lädt zum Gründungstreffen ein.

Im Eichsfeld hat sich eine neue Selbsthilfegruppe gegründet. Sie heißt „Long Go Fit“ und will mehr Lebensqualität und den Umgang mit beziehungsweise den Abbau von Blockaden erreichen. Am Donnerstag, 24. November, trifft sich die Gründungsgruppe erstmalig um 15 Uhr an der Schwellenbeize 4 in Leinefelde. Getreu dem Motto „Ein langer Weg wieder gesund zu werden“ wird eingeladen, sich auf die Reise zu begeben. Wer beim ersten Treffen mit dabei sein möchte, darf sich gern anmelden.

Anmeldung beim Landkreis Eichsfeld, in der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS) unter Telefon: 03606/650 53 35 beziehungsweise per E-Mail an: selbsthilfekontaktstelle@kreis-eic.de.