Neue Unterrichtsräume in Heiligenstädter Gymnasium

Heiligenstadt. Die Schüler der 5. und 6. Klassen des Lingemann-Gymnasiums bezogen nach einjähriger Bauzeit am Dienstag die acht neuen Unterrichtsräume. Moderne Ausstattung und Technik sind in den Räumen zu finden. Gerade in der aktuellen Corona-Situation können so die Schüler der jüngeren Jahrgänge räumlich getrennt am Präsenzunterricht teilnehmen. Außerdem seien durch getrennte Mittagspausen und getrennte Pausenhöfe sowie fest zugewiesenen Klassenräume für alle Jahrgänge die Infektionsketten unterbrochen. Alle Schüler, Lehrer und Eltern sind über die notwendigen Hygienemaßnahmen informiert und setzen diese mit Sorgfalt und gegenseitiger Rücksichtnahme um.