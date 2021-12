Neuer Busfahrplan tritt im Landkreis Eichsfeld in Kraft

Eichsfeld. Ab 12. Dezember gilt im Eichsfeld ein neuer Regionalfahrplan.

Ein neuer Regionalfahrplan tritt ab 12. Dezember in Kraft. Das neue Fahrplanheft ist ab 8. Dezember kostenfrei in den Bussen, auf den Busbahnhöfen in Heiligenstadt, Leinefelde und Worbis in den Bürgerbüros und Touristeninformationen der Städte sowie bei den Verwaltungsgemeinschaften erhältlich. Schüler erhalten das Heft in den Schulen.

EW Bus weist zudem darauf hin, dass für die Linien 3, 4, 5, 6, 12, 20 und 38 weiter Umleitungsfahrpläne gelten. Diese seien nicht im Fahrplanheft abgebildet. Die aktuellen Abfahrtszeiten, unter Berücksichtigung der bestehenden Umleitungen, sind an den Bushaltestellen ausgehängt und unter www.eichsfeldwerke.de/fahrinfo abrufbar.