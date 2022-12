Neuer Chefarzt der Notfallambulanzen im Eichsfeld-Klinikum

Heiligenstadt. Dusan Trifunovic übernimmt Verantwortung für Heiligenstadt und Reifenstein

Dusan Trifunovic ist neuer Chefarzt der Notfallambulanzen an den Klinikstandorten Heiligenstadt und Reifenstein. In seiner Tätigkeit für das Eichsfeld Klinikum verantwortete Trifunovic, bisher leitender Arzt der Notfallambulanzen, sämtliche Prozesse und die Organisation der Abteilung sowie den erst kürzlich abgeschlossenen Umbau und die umfangreiche Neustrukturierung und Digitalisierung aller Prozesse der Notfallambulanzen am Klinikum.

„In nur einem Jahr hat Dusan Trifunovic sehr viel bewegt. Es ist gelungen, in einem vorbildlichen und gemeinschaftlichen Prozess die modernste digitale Notfallambulanz Thüringens aufzubauen und zahlreiche Prozesse rund um die Erstversorgung in der Notfallversorgung zu optimieren. Dies kommt in erster Linie den Patienten zugute und sichert maximale Patienten- und Behandlungssicherheit. Wir haben ihn als engagierten, impulsgebenden und kompetenten Mediziner sowie als führungsstarke Persönlichkeit kennengelernt und freuen uns, die Chefarztposition der Notfallambulanzen an ihn übertragen zu können. Auch für das Zukunftsprojekt Neubau Eichsfeld Klinikum zählen wir auf Dusan Trifunovic und seine Expertise unter anderem im Change- und Prozessmanagement“, heißt es aus dem Klinikum.

Trifunovic hat an der Georg-August-Universität Göttingen Humanmedizin studiert und ist Facharzt Orthopädie und Unfallchirurgie. Vor dem Einstieg in das Eichsfeld Klinikum war er unter anderem in Soltau und Walsrode als Leitender Oberarzt sowie als Verantwortlicher für die Organisation und das Management des orthopädisch und traumatologischen Zentrums tätig.